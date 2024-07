De nieuwe BMW 1 Serie heeft gewoon een gave kleur nodig

Verboden zwart, grijs of wit te bestellen op je nieuwe BMW 1 Serie.

Kijk, ik ga het gewoon even opnemen voor de 1 Serie op deze maandagmorgen. De nieuwste generatie werd niet louter enthousiast ontvangen. Al gauw werd het vergelijk getrokken met een Ford Focus of een Kia Ceed. In principe niet de beste vergelijkingen voor een priemijum merk als BMW. Maar hey, aan de andere kant zegt het internet ook dat een Ferrari Purosangue op een Mazda lijkt. Wat dat te gaat.. om er maar eens een uitdrukking bij te pakken.

Thundernight Metallic

Op de persplaten was de BMW 1 Serie introductie niet super sexy, ben ik met je eens hoor. In het wit of grijs springt het design er nu niet echt goed uit. Gelukkig kun je The 1 ook in andere kleurtjes bestellen, bijvoorbeeld in het Thundernight Metallic. Dit is een kleur van 1.000+ euri op je 1 Serie, maar het transformeert de hatchback aardig.

Paars op een auto is één van mijn favoriete kleuren, dus ik zou het wel weten. En ik denk dat het verrekte goed staat op deze auto. Het maakt de auto net wat anders en een Ford Focus of Kia Ceed -om het vergelijk nog maar eens te maken- was nooit in deze kleur te krijgen.

Een goede herkansing van BMW om de nieuwe 1 Serie nog eens onder de aandacht te brengen in Thundernight Metallic. De productie van het model is officieel gestart in Leipzig. De vierde generatie 1 Serie is tevens te krijgen met een contrasterende kleur op het dak. Het is voor het eerst dat een BMW dat heeft. Voorheen had je gewoon een dak meegespoten, of (optioneel) carbon in het geval van een M. Net als bij de MINI Countryman kan het dak in het zwart uitgevoerd worden.

Thundernight Metallic voor de 1 Serie niet mooi? Er zijn in totaal negen kleuren te kiezen, of nog veel meer als je kiest voor BMW Individual. De vierde generatie 1er is net als het leven: je moet zelf de slingers ophangen. Dus for the sake of het Nederlandse straatbeeld: kies lekker een kleurtje en dit ding is een stuk beter te pruimen. Dank u!