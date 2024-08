Junior Ibrida is de goedkoopste Alfa

De Alfa Romeo Junior is nu ook met verbrandingsmotoren te bestellen, onder de noemer Junior Ibrida.

De Junior is een van de meest controversiële Alfa’s in jaren, en dat is niet vanwege de naam. Een van de bezwaren die een Alfist zou kunnen hebben tegen de Junior is het feit dat het een EV is. We hebben echter goed nieuws: naast de Junior Elettrica is nu ook de versie met benzinemotor te bestellen in Nederland. De verstokte liefhebbers van verbrandingsmotor kunnen de Junior nu met driepitter krijgen.

Deze variant heet de Junior Ibrida. Ook als je geen vloeiend Italiaans spreekt kun je waarschijnlijk wel bedenken wat dit betekent. Het is echter geen volwaardige hybride, maar slechts een mild hybrid. De Junior Ibrida beschikt over de welbekende 136 pk sterke 1.2 Turbo driepitter.

Dat wisten we allemaal al, maar de prijs van de instap-Junior was nog niet bekend. Daar komt nu verandering in, want de auto is per vandaag te bestellen. Dat kan vanaf €34.000. Alfa houdt de bedragen mooi rond: het scheelt welgeteld €5.000 met de Junior Elettrica. In het laatste geval krijg je wel 20 pk extra.

Misschien nog wel interessanter is de vraag: hoe verhoudt deze Alfa zich tot zijn Stellantis-broertjes? Daar gaan we natuurlijk ook even naar kijken.

Fiat 600 Hybrid (136 pk): €30.990

Citroën C4 Hybrid 100: €31.275

Jeep Avenger E-Hybrid (100 pk): €32.900

Alfa Romeo Junior Ibrida (136 pk): €34.000

Peugeot 2008 Hybrid 136: €35.250

Opel Mokka 1.2 Turbo Hybrid (136 pk): €36.249

DS 3 Crossback Hybrid (136 pk): €38.390

Alfa is nooit de prijspakker geweest binnen het concern, maar de Junior Ibrida is wel mooi voordeliger dan de Opel Mokka en de 2008. De Citroën C4 en Avenger zijn weliswaar goedkoper, maar dan heb je maar 100 pk. Voor de value-for-money moet je bij de Fiat 600 zijn, maar de prijs van de Alfa valt op zich niet tegen.

Zelf een Junior Ibrida samenstellen kan op de website van Alfa Romeo!

