Kaartverkoper moet Dutch Grand Prix 3 miljoen betalen

3 miljoen. Daar moet de kaartverkoper flink wat kaarten voor verkopen…

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak die kaartverkoper Platinum Group en de Dutch Grand Prix tegen elkaar voerden. Uitkomst; de kaartverkoper moet de Dutch GP een bedrag van 3 miljoen keiharde euro’s betalen,

Hoe zat het ook alweer? Nou, de Platinium Group is een bedrijf dat internationaal tickets voor Formule 1-races verkoopt. Zo ook dus voor de race op Zandvoort die dit weekend gereden gaat worden. maar dat ging niet helemaal goed. De kaartverkoper moest om deze deal 30 miljoen euro betalen aan de organisatie, en daar zouden ze 35.000 kaarten voor krijgen om te kunnen doorverkopen. Tot zover niets geks.

Kaartverkoper moet 3 miljoen euro lappen

Maar toen bleek dat de exclusieve tickets niet zo hard liepen. Er waren er vorige week nog zo’n 8500 niet verkocht. De kaartverkoper beschuldigde de organisatie van de race daarop van het niet nakomen van afspraken, omdat ook andere aanbieders kaartjes verkochten aan buitenlandse fans.

Onder hen ook Verstappen.com, het vehikel van Max, Jos en een hoop andere mensen waarmee ze werkelijk alles rondom Max proberen te verzilveren. En dat ging blijkbaar zo goed, dat de Platinum Group er last van had,

Dat zou daarom botsen met de exclusieve rechten die de Platinium Group dacht te hebben en daarom de laatste 3 miljoen van het bedrag niet wilde betalen aan de Dutch Grand Prix.

Een rechtszaak volgde met de uitspraak dus; De rechter heeft nu bepaald dat ook het resterende bedrag betaald moet worden. Binnen welke tijd dat moet gebeuren is niet bekend en ook niet of de kaartverkoper in beroep gaat.

Maar goed, dan is dat ook weer opgelost. Op naar de race!! Op de fiets, want met de auto mag niet…