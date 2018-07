Maak de M2 Competition bijna net zo duur als een M3

Zo doe je dat.

BMW heeft de nieuwe M2 Competition opgenomen in de configurator. De heetste 2-serie is er vanaf 99.995 euro, maar iedereen weet dat de prijs hier pas begint. Zeker bij een Duits merk kun je volledig losgaan op de optielijst, al valt het bij de M2 Competition wel mee. Veel zaken op dit topmodel komen standaard. Denk aan verwarmde voorstoelen, een Harman Kardon geluidssysteem en navigatiesysteem Professional. Toch zijn er nog voldoende kleine zaken aan te vinken. Wil je Apple CarPlay in je M2 Competition? Dat is dan 321 euro.

Onder de kap ligt de M GmbH-motor van de M3/M4, teruggeschroefd naar 410 pk. Het prijsverschil is echter te verwaarlozen. De BMW M3 heeft een vanafprijs van 114.795 euro en de M4 Coupé is er vanaf 116.198 euro. Hoe eenvoudig is het om de instapprijs van de M3 te bereiken met de M2 Competition? Wel, je komt in de buurt.

Ondergetekende ging los in de configurator en kwam uiteindelijk uit op een prijs van 111.155 euro. Zaken als 19-inch velgen, het M Sportremsysteem en M Sportstoelen tikken lekker aan. De prijs kan nog eenvoudig naar het niveau van een kale M3/M3 worden gebracht door achteraf te gaan shoppen bij BMW M Performance. Zelf spelen met de configurator doe je hier.