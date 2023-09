Kaartjes voor volgende GP Nederland nu al weer uitverkocht

De vraag voor kaartjes voor de GP van Nederland 2024 én 2025 is nu al groter dan ooit.

Het Nederlands elftal presteert de laatste tijd niet al te best. Sterker nog, al sinds 2014 is het eigenlijk huilen met de pet op. En dat is niet erg, er is op dit moment niet echt een generatie zoals we die sinds 1988 gehad hebben. Maar gelukkig presteert Nederland wel op andere punten. Het vrouwen-elftal doet het aanzienlijk beter en met darten winnen we ook nog eens wat. Maar de prestaties van Verstappen zijn ongekend en zorgen voor een ware gekte.

Enkel en alleen door de prestaties van Max verstappen is er nu een GP van Nederland. Daarvoor kwam het niet eens in ons op om een GP te organiseren. Er moet natuurlijk wel een succesfactor zijn en wow, die is er! Dankzij Verstappen is de GP van Nederland al drie maal een daverend succes, zo meldt de organisatie van de Dutch GP.

Voor 2024 en 2025 staat de volgende editie op de planning. Tijdens de aanvraagperiode bleek de vraag naar kaartjes voor de GP Nederland voor die edities groter dan ooit te zijn.

Ook vanuit bedrijfsleven kaartjes GP Nederland in trek

Tja, er zijn natuurlijk een hele hoop oranjefans die ergens voor moeten kunnen JUICHEN en zonder Louis van Gaal bereiken we niet heel erg veel qua voetbal. Overigens is de interesse echt niet alleen van de oranjefan die niet naar een toernooi gaat. Nee, ook vanuit het bedrijfsleven is er enorm veel vraag voor de Dutch GP. Speciaal voor die gasten zijn er – en ja zo noemen ze het echt – premium hospitality arrangementen.

“Wat een prestatie Max, je hebt het geweldig gedaan. Jij bent gewoon koning, man!”

Iedereen heeft aanvragen kunnen doen tot 8 september 2023. Vervolgens worden de kaarten middels een lotingsproces toegewezen. Mocht jij ook kaartjes hebben aangevraagd, dan krijg je deze week te horen of je ze daadwerkelijk mag kopen. Mocht je niet voor 2024 zijn uitgeloot, kan het wel zijn dat je voor 2025 uitgeloot wordt. Mochten de kaartjes niet direct worden afgenomen, dan worden die kaartjes vervolgens ook weer verloot.

Nederlandse GP daverend succes

Nog heel even terugkomend op Verstappen en Zandvoort: ondanks de nodige scepsis over de Nederlandse GP, ondanks dat het Max is dat aanvankelijk de volle zalen trekt, is de race op zich tof genoeg om gewoon te houden. De veranderingen aan de baan hebben waanzinnig goed uitgepakt. En het is ook nooit echt een saaie race geweest.

Dat blijkt ook wel uit de aanvragen, meer en meer bezoekers zijn afkomstig uit het buitenland. Dit betekent dat ook de niet-Max fan wél fan is van deze race.

Echt een knappe prestatie van Dutch GP

Nu verwachten wij allemaal dat het heel erg makkelijk is om de kaartjes uitverkocht te krijgen. Vergeet niet dat de GP van België al jaren kampt met een tekort aan interesse. Juist dankzij Max Verstappen worden ook hier voldoende kaartjes verkocht om het hoofd boven water te houden. Oh, en wat te denken van de oude GP van Europa op de Nürburgring en de GP van Duitsland op de Hockenheimring.

In de periode van Michael Schumacher waren beide Duitse racetempels tot de nok toe gevuld met racefans, maar zelfs Sebastian Vettel kon niet voorkomen dat BEIDE races wegens een gebrek aan interesse zijn komen te vervallen. Zelfs RTL zendt de races niet meer uit.

Dus in die zin is het zeer bijzonder dat de Dutch GP het zo goed doet en blijft doen. Hopelijk blijft de race op de kalender staan, ook als Verstappen zijn helm aan de wilgen hangt.