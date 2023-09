Christenunie: SUV taks + verplicht stille banden

Ook de Christenunie heeft haar verkiezingsprogramma 2023 gereed en ja, het is vrij groen!

Het is Prinsjesdag vandaag, dus er volgt nog iets meer politiek nieuws dan jullie gewend zijn vandaag. In onze serie waarin we de verkiezingsprogramma’s voor de 2e Kamer verkiezingen onder de loep nemen, vandaag dat van de Christenunie.

Een partij die niet elke dag voorbij komt hier op Autoblog maar die wel eens door ons hoofd speelt. Al was het alleen maar omdat ze zeker niet op de hand zijn van de echte petrolhead en behoorlijk oververtegenwoordigd zijn in wereldverbeterende groeperingen als de Fietsersbond. Dus de gedachtenspinsels van deze partij doen wel eens wat wenkbrauwen fronsen hier ten burele.

Maar goed, we duiken in het Concept Verkiezingsprogramma 2023 van de Christenunie. Het draagt de titel Nieuwe Verbondenheid. Zonder waardeoordeel leest het als een sociaal en duurzaam programma. Wij focussen ons even op de ‘auto-component’ van het program.

Financieren is een vies woord bij Christenunie

Zijdelings belangrijk voor de autoliefhebber is de paragraaf die de Christenunie weidt aan ‘Voorkomen van Schulden’. De partij neemt stelling tegen te hoge kredietrente, ze willen maximaal 3% hoger dan de kapitaalmarktrente toestaan en ze vinden dat afbetaling bij consumentenproducten sowieso verboden moet worden bij alle aanschaffen onder de € 1000. De auto mag net wel gefinancierd worden dus, maar te hoge rente rekenen is uit den boze!

SUV-Taks

Voor symboolpolitiek hoef je niet perse ter rechterzijde te kijken, Waar de PVV en de FVD in hun verkiezingsprogramma ook een duit in het zakje doen kan de Christenunie er ook wat van. Wat het kwartje van Kok is voor rechts is de term SUV-Taks voor links. We komen hem dan ook tegen in dit programma:

We voeren een SUV-taks in om energiezuinig autovervoer te stimuleren

Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren. Christenunie Concept verkiezingsprogramma 2023

Dus om te zorgen dat grote zware EV’s niet te duur worden, gaat de Christenunie grote zware SUV’s (vaak PHEV’s of EV’s) dus zwaarder belasten. ok..

EV’s zijn een deel van de oplossing voor de Christenunie

De Christenunie ziet wel een rol voor EV’s binnen de lokale energieopslag.

Thuis energie opwekken en gebruiken of opslaan moet de norm worden. Elektrische auto’s en laadpalen worden zo genormeerd dat ze kunnen laden en ontladen op momenten van een lokaal energietekort of overschot. Christenunie Concept Verkiezingsprogramma 2023

Maar de auto is in het programma van de Christenunie vooral een probleem en het streven moet volgens de partij zijn om de meest duurzame mobiliteitsoptie te bevoordelen ten opzichte van de meest logische. Want waarom handig doen wanneer het ook moeilijk, duur en schoon kan?

Concreet wil dus vooral het OV verbeteren en daar kan niemand tegen zijn. In de prijsconcurrentie met de auto wordt het OV geholpen door de Christenunie door het BTW percentage te verlagen naar 0% BTW.

En niet te vergeten, de Christenunie breekt ook een lans voor die gemarginaliseerde groep in Nederland die te lang onderbelicht is gebleven.

In aanvulling op de Nationaal toekomstbeelden OV, auto en fiets komt er ook een toekomstbeeld voor LOPEN. Pas op, de Christenunie gaat zich met de stoep bemoeien..

Wat heeft de Christenunie nog meer in petto?

Maar er zijn nog meer alinea’s waarin de auto naar voren komt. We zetten het voor je op een rij. Met daarin enkele opmerkelijke voornemens

100 miljoen voor veiliger verkeer. Concreet betekent dit dat jouw navigatiesysteem je niet meer langs scholen laat rijden of over onveilige routes

Overtredingen binnen de bebouwde kom worden harder aangepakt

Geen nieuwe of bredere snelwegen, A27 uitbreiding gaat niet door

Zuinige en stille A label autobanden worden vanaf 2025 verplicht

Brandstofauto’s worden uitgefaseerd voor 2030

Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht

Rekeningrijden (kilometerprijs) wordt ingevoerd en overige tol op snelwegen of voor tunnels vervalt

Dag en nacht 100 km/u als maximumsnelheid op snelweg.

Binnen de bebouwde kom 30 km/u

Lage parkeernormen bij nieuwbouwhuizen, want iedereen moet aan de deelauto

waarvan akte!

De verkiezingsprogramma’s van de andere partijen

Ook geïnteresseerd in de mening van de overige partijen in hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van november 2023?