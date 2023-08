Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2023

Haalt Verstappen iedereen een ronde in, bij de Grand Prix van Nederland in 2023?

Na twee zonovergoten edities, is de Grand Prix van Nederland in 2023 een vochtige affaire. Het hele weekend is het al kwakkelend zomerweer. Dan weer druppels, dan weer zonneschijn, vaak wat bewolking. Het heeft ook zijn voordelen. Iets minder mensen lopen een melanoom op en de actie op de baan is wat spannender.

De strijd om P1 lijkt echter ondanks alles een uitgespeelde zaak. In alle omstandigheden is Verstappen oppermachtig. Jack’s Casino heeft kennelijk een bonus om je honderd keer je Euro terug te geven als je ‘m een keer inzet op Max voor de zege. We vermoeden dan ook dat de goktoko morgen failliet wordt verklaard. Of zou er dan toch iets geks gebeuren waar Max zich in verslikt?

Start

Terwijl de regen begint te vallen, doven de lichten voor de derde Dutch Grand Prix in de recente historie. Verstappen behoudt de leiding voor Norris. Albon dringt aan bij Russell, maar delft dan het onderspit tegen Alonso. De Spanjaard plaatst vervolgens meteen maar een opportunistische aanval op Russell. Hij pakt nu al P3. Wat een held is deze man toch. Niet altijd even eerlijk volgens Felipe Massa, maar racen kan hij als geen ander.

Als de ronde to een eind komt, begint het echter serieus hard te regenen. Toch rijden een aantal coureurs aanvankelijk door. Daaronder ook Verstappen, Alonso, Norris en Russell. Het lijkt niet echt een handige move te zijn. Perez pit wel meteen. Hij moet even wachten voordat hij weer weg mag. Maar een ronde later blijkt het een geïnspireerde beslissing.

Perez snijdt door het veld en gaat met speels gemak naar de leiding in de race. Verstappen stopt een ronde later en valt ver terug in het veld. Als Russell en Norris ook stoppen, in Guanyu Zhou de tweede man op inters. Bij Ferrari staan ze weer niet klaar met banden. Rookie Lawson rijdt Magnussen in de weg. Compleet pandemonium.

Je zou nu zeggen dat het misschien toch spannend gewonnen tussen Max en Checo. De Mexicaan heeft door een ronde eerder te stoppen dertien seconden voorsprong. Maar het is krankzinnig hoe snel Verstappen het gat dicht rijdt. Echt, ongelooflijk. Binnen no time zit hij binnen drie seconden van PER.

En dan helpt het team Max een beetje. Het is droog genoeg voor slicks. Dat ziet Red Bull natuurlijk ook aan de tijden van anderen. Maar ze laten nu Max eerst stoppen en Checo pas een ronde later. De laatste verliest daarmee zes seconden. In plaats van drie seconden voorsprong, heeft hij na zijn pitstop drie seconden achterstand op Max. Beetje flauw en onnodig. Maar ja, alle krachten die hier vandaag aanwezig zijn helpen de Nederlander natuurlijk aan de zege.

In ronde 17 hangt Sargeant dan wederom zijn Williams in de muur. De Amerikaan is naar verluidt veilig bij team blauw voor volgend jaar. Maar zijn prestaties houden absoluut niet over. Gek genoeg waren zijn eerste twee races best goed. Maar sindsdien is het alleen maar slechter geworden. Logan overdenkt zijn zonden even op het gras in de duinen. Tijdens de safetycar die volgt klaart het weer nog wat verder op…voor nu.

Mid Race: herstart achter safetycar

Met de top-5 bestaande uit Verstappen, Perez, Alonso, Gasly en Sainz gaat het veld bij het ingaan van ronde 22 weer los. Max houdt makkelijk P1 vast. Alonso dringt aan bij Perez. Die ziet het echter aankomen en verdedigt zich adequaat. Magnussen is door twee goedgetimede stops vanaf een start in de pitlane opgeklommen naar P7. Maar we weten van de Haas F1 dat het ding geen rees pees heeft. Dus hij wordt snel terugverwezen naar P9 door Albon en Ocon.

Er gebeurt dan even weinig van belang. De top-10 settlet. De Hazen en Alfa’s vallen terug, Hamilton kruipt de top-10 binnen. Albon en Tsunoda doen de beste zaken. De Britse Thai is terug op plek 6 en de Japanner rijdt rond op P8. Rookie Liam Lawson valt ondertussen door de mand. Misschien mochten we niet meer verwachten, maar de Kiwi rijdt matiger dan Nyck de Vries deed.

Leclerc rijdt ook een draak van een race en rijdt met een vermoedelijk licht beschadigde Ferrari rond op P15. Geen wonder dat de Monegask heeft aangegeven dat hij niet kan wachten op de auto voor volgend jaar. Na een gevecht met Lawson parkeert Ferrari de auto maar in de pit. De grote vraag voor nu is echter: komt er nog meer water? Anders gaat deze spectaculaire wedstrijd namelijk als een nachtkaars uit.

Finish

Verstappen is alweer bijna tien seconden weg bij Perez, dus dat is geen stress voor het publiek. Tsunoda is wel erg lekker bezig en klimt als Albon pit op naar P5. Met 26 ronden te gaan komen verschillende coureurs binnen voor de laatste stops. Ook Perez stopt, terwijl Verstappen en Alonso nog even doorrijden.

Als Alonso wel stopt, heeft hij een trage stop. De wissel van het linker voorwiel gaat niet lekker. Sainz schuift zo door naar P3. Maar Alonso is met de nieuwe vloer van de Aston op dit circuit zo snel dat de jongere Spanjaard geen kans heeft het podium vast te houden. Tsunoda zit ondertussen door zijn banden heen en krijgt Russel, Albon, Ocon en Norris in zijn nek. Niet voor het eerst zijn de goede werken van de Japanner tevergeefs.

Gasly wil Sainz nog voorbij, maar daar heeft Carlos niet zoveel zin in. Hamilton slaagt er wel in Ocon in te pakken. Daarna gaat hij op jacht naar Russell, die op stokoude hards rondrijdt en bijna zijn W14 verliest. RUS laat HAM daarna maar gaan. Op de radar komt nog wat regen aan. Maar ja, twaalf ronden…Wordt het nog een dik einde?

Jazeker! Perez is weer lekker snel binnen, maar het team is niet goed bezig met de banden. Verstappen en Alonso rijden een ronde door. De top-5 blijft ongewijzigd. Het wordt dan heel snel natter en Perez spint. Hij kan door maar verliest P2 aan Alonso. Guanyu Zhou is de volgende uitvaller in de boarding. In de replay zien we dat Hamilton ook even van de baan is geschoten. En dan zwaait de onvermijdelijke rode vlag…helaas. De full wet kunnen ze echt wel weggooien. Elke keer als het er hard genoeg voor regent, volgt er immers toch een rode vlag.

Herstart

De volgende herhaling toont dat ook Tsunoda nog van het circuit is geglibberd en dat Perez de pitmuur heeft geraakt bij het binnenrijden van de pit. De herstart gaat los in de volgorde Verstappen – Alonso – Perez – Gasly – Sainz – Hamilton – Norris – Russell – Albon – Piastri. Helaas wordt het geen staande start na de epische ervaring van Australië.

Verstappen heeft geen druk van Alonso. Russell pakt Norris in. Perez heeft weer wat doms gedaan. Hij heeft te snel gereden in de pit. Dat is zijn kans voor P2 normaal gesproken over. Ook voor Russell is het voorbij. Norris probeert hem terug in te halen en daarbij komt het tot een touché.

Verstappen wordt zo wederom eerste. Regen, een matige beslissing voor de eerste stop, het maakt allemaal niet uit. Niks stopt de Nederlander. Hij heeft nu 9 races op rij gewonnen. Alleen Vettel deed dat ook eerder, eveneens voor Red Bull Racing. Alonso wordt tweede, Gasly na de straf van Perez derde. De Mexicaan heeft mazzel dat Sainz de rest ophoudt, waardoor hij nog als vierde wordt afgevlagd.

Achter Sainz maken Hamilton, Noriis, Albon, Piastri en Ocon de top-10 compleet. Lawson finisht bij zijn debuut op papier voor Tsunoda. Het is niet representatief voor beider races, maar de Kiwi houdt zijn neus schoon in de slotfase. De Japanner niet. Het zal genoeg zijn om in Monza weer aan de bak te mogen. Die race is al over een weekje in het Parco Nazionale. Kom maar door met die hoge snelheids sok.