Kaas raspen doe je met de Lexus LF-1 Limitless

The sky is the limit

In Detroit heeft Lexus de LF-1 Limitless gepresenteerd. Een vrij drukke SUV die ongetwijfeld niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Zo staat de Japanse autofabrikant bekend om de uitgesproken grille en dat is bij deze LF-1 niet anders. Sterker nog, het lijkt bij dit concept op een enorme kaasrasper. Om nom nom nom..

Het is overduidelijk een SUV. Lexus heeft er een draai aangegeven door de LF-1 heel scherp te tekenen. Zeker bij het zijaanzicht zie je een langwerpige en uitgestrekte auto staan. Het concept is 5,01 meter lang, 1,97 meter breed en 1,6 meter hoog. Het ontwerp is gemaakt door het CALTY-designcentrum van Toyota. Het design heeft wat weg van een Lexus LS, de luxe sedan van het merk.

Met de auto wil Lexus de visie op een SUV-vlaggenschip van de toekomst laten zien. De Japanners hebben geen specifieke aandrijflijn uitgekozen voor de LF-1. Ze zeggen dat alles mogelijk is bij deze SUV. Van een conventionele aandrijflijn tot een hybride, tot een brandstofcelauto. Lexus peilt de reacties in Detroit op het concept. De LF-1 zou kunnen gaan concurreren met auto’s als de BMW X7.