Gelekt! Info over de nieuwe BMW X7 xDrive50i

De optielijst bevat een verrassing.

Deze week is BMW begonnen met de productie van pre-productie modellen van de X7 in de Verenigde Staten. De onthulling van het uiteindelijke productiemodel komt langzaam maar zeker dichterbij en nu is ook de eerste info naar buiten gekomen.

Het gaat om de X7 xDrive50i. Deze SUV krijgt de 4.4-liter twinturbo V8 onder de kap. De bekende achtcilinder die je onder andere kunt vinden in de X6, 5 Serie en 7 Serie. In de X7 gaat deze motor 455 pk (340 kW) leveren. De X7 xDrive50i is standaard gekoppeld aan een achttraps automaat.

De optielijst van deze variant is ook naar buiten gekomen (plaatje, groot). Niet zo spannend zou je zeggen, maar er is een opmerkelijke extra aanwezig. Men kan het M Sport differentieel aanvinken. Deze optie is tot nu toe niet aanwezig op xDrive-modellen van BMW. Dit kan een mogelijke afsplitsing zijn van het nieuwe M xDrive-systeem in de huidige M5.

De BMW X7 moet de 7-serie onder de SUV’s worden. Met de optie om een sportiever differentieel aan te vinken lijken de Duitsers de X7 ook een speels randje te willen geven. (via BMW Blog)