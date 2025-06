Kabinet vindt verkeersboetes te duur, maar maakt ze toch nog duurder in 2026

Er is een flinke verlaging geadviseerd, maar daar gaat de overheid niet in mee.

Je kunt zeggen van de Nederlandse politiek wat je wilt, maar met dit kabinet is het wel een stuk vermakelijker geworden. Week na week was het wachten op een nieuw relletje vanwege een bizar voorstel of een vreemde uitspraak. Maar op één vlak trekt het huidige demissionaire kabinet de lijn door van hun voorgangers: het verhogen van de verkeersboetes.

Dat is dit jaar extra vreemd. Eind mei 2023 is het rapport ‘Boetestelsels in balans’ door het OM opgeleverd. In dit rapport stelt het Openbaar Ministerie dat er een te groot verschil zit tussen kleine en grote verkeersboetes én tussen verkeersboetes en andere overtredingen.

Intussen bleven de boetebedragen maar stijgen. Dat komt door het indexeringspercentage. Dit is in feite een percentage om de boetes gelijk te trekken met de inflatie. Vorig jaar met 10 procent, terwijl andere boetes maar met 5,7 procent omhoog gingen. Dit jaar werden beide typen boetes op 3,2 procent geïndexeerd. Daarmee ga je het verschil in boetebedragen niet verkleinen.

Advies OM: veel goedkopere boetes

Het Openbaar Ministerie riep het kabinet dan ook op om ”alle boetes in het feitgecodeerde stelsel te verlagen met 25 tot 30%”. Dat is een flinke hap uit de boete-inkomsten. Dit hoopte het OM op te lossen door meer flitspalen, flexflitsers en focusflitsers te installeren waarmee ”de boeteopbrengsten

tegelijkertijd, ondanks de lagere boetebedragen, gelijk kunnen blijven”. Daarnaast geeft het OM het advies om voor 2026 niet de indexeren.

De reactie van de overheid? Leuk idee, doen we niks mee. Volgens de beleidsmakers is er een gebrek aan capaciteit om de uitbreiding te realiseren en kan de strafrechtketen, de extra druk van nog meer mensen die een boete krijgen niet aan. De aanbeveling om niet te indexeren, wordt niet opgevolgd.

Money, money, money…

Tevens sluit het kabinet niet uit dat er een verlaging komt van de boetebedragen, maar dan niet met 30 procent tegelijk, maar in kleinere stapjes. Want zo’n groot deel van de inkomsten kan de staatskas echt niet missen. Volgens het rapport zouden de ”financiële consequenties” kunnen oplopen tot 300 miljoen euro.

Verkeersboetes 2026

Goed, dat is allemaal geweest. Laten we nu vooruit kijken. Om ervoor te zorgen dat op 1 januari 2026 de nieuwe verkeersboetes in treden, moeten er op tijd nieuwe boetebedragen zijn. Daarom wordt het moment van indexeren wat vervroegd: van tussen juni 2024 en juni 2025 naar tussen juni 2024 en maart 2025.

In een conceptbesluit hanteert de Minister van Justitie en Veiligheid een indexeringspercentage van 2,6 procent. Oftewel, de boetebedragen gaan met 2,6 procent omhoog. Mocht dat het definitieve percentage zijn, dan zou de boete voor 130 km/u rijden op de snelweg waar een maximumsnelheid geldt van 100 km/u stijgen van € 313 naar € 321,14. Valt mee toch?

