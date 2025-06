Populairste merk van Nederland komt met meer hatchbacks en sedans naar Europa!

Ook met verbrandingsmotor!

Wie succesvol is, heeft het bij het rechte eind. Een tijdje was Elon Musk dus degene met het beste idee, maar die tijd lijkt aan zijn einde te komen. In het eerste kwartaal van 2025 was Volkswagen het bestverkochte merk van Europa, terwijl hier in Nederland Kia hoogtijdagen beleeft. Het Zuid-Koreaanse merk blijft het goede voorbeeld geven. Tenminste, als het aan de liefhebbers ligt. Kia belooft meer hatchbacks en sedans naar Europa te brengen in plaats van alleen maar SUV’s en crossovers.

Dat vertelt Kia’s vice-voorzitter Ted Lee aan AutoCar. Volgens Lee is er juist in Europa veel vraag naar hatchbacks. Vandaar dat de twee nieuwe lage modellen van Kia – de EV4 en K4 – naar Europa komen. En niet alleen in hatchback-vorm.

Kia EV4

Het hatchbackoffensief van Kia begint met de elektrische EV4 die we begin dit jaar voor het eerst kregen te zien. De iets langere broer van de populaire EV3 krijgt altijd 204 pk en komt maximaal 590 kilometer ver op een volle batterij. Er is ook een sedanversie die er net wat anders uitziet (zie hieronder). Laten we zeggen dat je van de styling moet houden. De EV4 sedan krijgt ook 204 pk, maar komt maximaal 630 kilometer ver.

De EV4-hatchback zal een ‘Made in Europe’-stickertje krijgen. De kortere van de twee komt in Slowakije van de fabrieksband en moet ergens in oktober in de schappen liggen. De sedan wordt uit Zuid-Korea geïmporteerd.

Later krijgt de EV4 in Europa gezelschap van de K4 die in april van dit jaar is gepresenteerd: een Golf-tegenhanger met een plofmotor. De bedoeling is dat deze K4, de vervanger van de Ceed is. Ook de K4 krijgt een sedanversie. Nog leuker: er is al een test-K4 gespot met een langere bips, oftewel een K4-stationwagon.

De Europese K4-motoren zijn nog niet bekendgemaakt, maar in Amerika gaat Kia ze leveren met een 147 pk sterke 2.0-liter motor of een 1.6 met 190 pk. Wat wel zeker is, is dat de Europese K4’s in Mexico worden gebouwd.

Goed, deze twee knapen moeten dus het begin zijn van een nieuw hatchback- en sedantijdperk van Kia in Europa. Lee gelooft dan ook dat Kia ”een sterke positie” heeft in Europa. Als ze dan toch zo lekker bezig zijn, mag Kia van mij ook wel de K5 naar Nederland brengen.