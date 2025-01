Fiat brengt de Grande Panda 4x4 terug

Vergeet de Porsche 911 Dakar, een nieuwe Fiat Grande Panda 4×4 is wat je wil.

Lekker raggen over drempels en je auto wassen. Ach, dat komt wel een keer. Deze tijden (her)beleven kan straks misschien wel met een nieuwe Fiat Grande Panda 4×4. Want deze modelvariant op basis van de kersverse Panda zit in de pijplijn.

Tenminste, de plannen liggen op tafel. Dat zegt CEO Olivier François volgens Autocar. De terugkeer van de Grande Panda als retromodel was natuurlijk al een mooie zet. Om ook nog eens de 4×4 nieuw leven in te blazen, ja doen!

Er zou nog geen beslissing zijn genomen over de aandrijflijn. De keuze is een hybride, of toch volledig elektrisch. Laten we dat laatste niet hopen. Raggen over drempels is er niet bij met een EV, door de zware batterijen stoot jij gelijk je kop bij de eerste beste drempel.

De Fiat Panda 4×4 was een echte OG in de jaren tachtig. De Italianen probeerden het succes te herhalen met een nieuwere generatie, maar die was natuurlijk niet zo legendarisch als het origineel. Eens kijken of ze dat met dit retro model wel voor elkaar weten te boksen.

De nieuwe Fiat Granda Panda naast 4×4 verder uitmelken in tig modelvarianten is het merk niet van plan. François laat bijvoorbeeld los dat een variant met zeven zitplaatsen uitgesloten is. Een nieuwe variant met een pure verbrandingsmotor (geen hybride) in combinatie met een handbak is wel in de maak. Deze is echter bedacht voor opkomende markten waar een duurdere hybride niet aanslaat.

Met de terugkeer van de Fiat Grande Panda 4×4 kunnen de Italianen iets nieuws brengen in het B-segment. De Renault 5 is immers een stevige concurrent, maar die is er niet als vierwielaangedreven offroader. En komt Citroën nou wel of niet met een nieuwe 2CV? Fiat kan een succesje wel gebruiken. Na de teleurstellende 500e is het tijd om volume te draaien in Turijn.