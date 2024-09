Kabinet komt met Actieagenda Auto

Het kabinet Schoof presenteert vandaag zijn plannen en dit is minister Madlener van plan met de auto!

Eindelijk is het dan zover. Dit zijn de ideeën van het kabinet dat we hebben gekregen naar aanleiding van de verkiezingen van november vorig jaar. Zojuist zijn ze allemaal online gezet en wij duiken meteen even in de plannen die ons het meeste aan het hart gaan. De auto!

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener gaat hierover, vandaar zijn gezicht hierboven, en ook de plannen van het ministerie van auto’s en wegen heeft dus zijn onderdeel van het regeerakkoord gepubliceerd.

Actieagenda Auto

Nog dit jaar komt het kabinet met een Actieagenda Auto. Jaja, met twee hoofdletters, dus dat moet wat worden. Het begint meteen met het harder rijden op de snelwegen. Verhogen van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur waar dat kan. Zoals eerder vandaag al op jullie favoriete blog gemeld wordt dit hier verder in uitgewerkt.

Dan de belasting op je heilige koe. Het kabinet zet in op een eerlijke verdeling van de belasting op elektrische auto’s en auto’s op dinosap. Autorijden moet op deze manier betaalbaar blijven en wordt tegelijkertijd het gebruik van de elektrische auto ondersteund.

In de eerste drie maanden van 2025 kunnen we van het kabinet een plan verwachten voor herziening van de autobelastingen en het daarbij behorende mobiliteitsbeleid. We zijn benieuwd welke kant de overheid deze keer op zwalkt.

Milieuzones

Belangrijke plannen ook rondom de milieuzones in de binnensteden waar nogal veel over te doen is. Die binnensteden moeten bereikbaar blijven voor ondernemers en (publieke) dienstverleners.

Zero-emissiezones moeten naar de mening van dit kabinet dus voor de stadslogistiek worden uitgesteld. Bijvoorbeeld door uitzonderingen voor ondernemers landelijk te regelen. Dit moet duidelijk zijn voor het einde van dit kalenderjaar.

Dan nog een paar losse zaken. De termen “rekeningrijden” of “betalen naar gebruik” komen niet voor in de plannen. Wel komt er 2,5 miljard euro extra beschikbaar voor de aanleg van wegen, er wordt gekeken wat er nodig is om de trend van toename van het aantal verkeersslachtoffers te keren en het kabinet blijft er naar streven om de afgesproken klimaat- en energiedoelen te halen.

Wij kijken alvast met bovenmatige nieuwsgierigheid uit naar de Actieagenda Auto en naar Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Tot die tijd moeten we het doen met deze algemeenheden. We gaan het zien!