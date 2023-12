Kadett GT/E of Golf GTI: welke kies jij?

De Opel Kadett GT/E en Golf GTI waren vroeger keiharde concurrenten van elkaar. Tegenwoordig eigenlijk nog steeds.

Tegenwoordig zijn alle auto’s die goed verkopen over het algemeen een beetje hetzelfde. Een medium semi-sportief aangeklede premium crossover met een vorm van elektrificatie. Ofzo. Dat is op zich niet erg, maar we het zette ons wel aan het denken. Van die keiharde titanengevechten is tegenwoordig geen sprake meer.

Toen de Opel Astra en Volkswagen Golf III uitkwamen, had de Autokampioen op abri’s (bushokjes voor niet-ambtenaren) reclameruimte ingekocht! Jazeker, overal stond reclame dat Autokampioen die twee ging testen tegen elkaar. Opmerkelijk deed de Kampioen dat zelf ook nog eens dunnetjes over.

Kadett GT/E vs Golf GTI

Maar u begrijpt de strekking: de Astra-Golf strijd was een hevige. Nu is Volkswagen nog altijd het best verkochte merk van Nederland (tot en met november 2023), Opel bungelt op P11. De Golf staat tot nu toe op P40 en de Opel Astra is gezakt naar P42. Het is dus nog altijd een keihard gevecht, maar dan wel om de poedelprijs.

De redactieleden van Autoblog moesten daar aan denken bij het zien van deze twee schoonheden op de beurs in Essen. Het betreft een Opel Kadette GT/E en een Volkswagen Golf GTI. Dat waren vroeger dé auto’s die je wilde hebben. Net zo functioneel als de Kadett of Golf die je al had, maar dan met een sportief sausje eroverheen.

Nu weten we dat dat de auto’s die je hier ziet niet elkaars directe concrurrenten zijn. Deze Kadett GT/E komt namelijk uit 1977 en de Golf die je ziet is een wat latere Golf GTI I (te herkennen aan de bredere achterlichten).

Welke kies jij?

Om deze auto’s in zo’n goede staat te zien, is wel iets dat je weemoedig maakt. Qua keiharde specificaties wordt je er tegenwoordig niet heel erg warm van de Kadett GT/E of Golf GTI. Want deze auto’s hebben meer dan 10 seconden nodig om de 100 km/u te halen en de 200 km/u haal je bij lange na niet. Maar dat maakt niet uit, want het gaat om de sensatie en de lol die je er dan in hebt.

Wat ook leuk is, is om te zien hoe groot de conceptuele verschillen waren. De Volkswagen Golf GTI (die er al sinds 1976 was) heeft voorwielaandrijving en een overdwars geplaatste motor met de transmissie ernaast. De Kadett GT/E is meer voor de @jaapiyo’s van deze wereld, met achterwielaandrijving en een lengte plaatste motor (met de bak daarachter).

Enfin, beide komen ze uit een tijd dat het gras nog groen was en seks nog vier. Welke kies jij? De Kafett GT/E of de Golf GTI? Laat het weten in de comments en maak kans op een cursus accu’s opladen van @loek.