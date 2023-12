Vlotte hatchback om Porsche te vervangen (15K) – AB Advies

Je kan met een Porsche niet alles doen wat met een vlotte hatchback wel kan.

Het schijnt nog altijd een dingetje te zijn: voor komen rijden in een te dure (of goedkope) auto. Ergens blijft het status-bewuste bij mensen in het achterhoofd zweven. Stefan zit met een soortgelijke issue en ergens kunnen we het wel begrijpen.

Stefan is namelijk in de fortuinlijke positie dat hij een Porsche 911 voor de deur heeft staan en niet zo maar eentje. Welnee, een heuse 911 Turbo van de 997-generatie. Kijk dat is het betere werk.

Vlotte hatchback voor de werk-kilometers

Stefan woont relatief dicht bij zijn werk en hij zoekt iets dat een beetje leuk is te forensen, want met een Porsche is het wellicht ook een beetje overkill. Niet alleen doordat er mensen wat van kunnen vinden, maar om een 997 Turbo enkel en alleen voor korte ritjes te gebruiken is ook zo wat. Wanneer het mechaniek bijna op temperatuur is, kan die weer afkoelen op kantoor.

Het hoeft in elk geval geen hele grote auto te zijn, maar zijn dochter moet er wel inpassen. Zelf dacht Stefan aan Swift Sport of Clio III RS. Kortom wat is er allemaal mogelijk?

De wensen en eisen voor een vlotte hatchback voor erbij kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige / vorige auto’s: Porsche 997 Turbo Koop / lease: Koop Budget: 15-20k, liever 15k dan 20k Jaarkilometrage: 5000-7500 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Voor woon-werk verkeer, naast huidige auto Gezinssamenstelling: dochter van 1 jr Voorkeursmerken / modellen: geen specifieke voorkeur No-go merken / modellen: geen elektrische auto’s

Zo komen we aan de cijfers:

Brandstof: United Consumers (€ 2,081 de liter)

MRB: Belastingdienst

Verzekering: WA+, 5 jaar schadevrij, woonachtig in Utrecht

Volkswagen Up GTI (AA)

€ 14.949 (universele garage)

2019

35.000 km

Wat is het?

De aller-heetste Volkswagen Up! Alle voordelen van een Up gecombineerd met het magische GTI-label. Volgens kenners is het de terugkeer naar waar de GTI voor moest staan. Het is een geinig totaalpakket, met die geinige rode details, ruitjes-bekleding en potige motor. In Nederland zijn ze nog altijd bijzonder prijzig, dus het kan zeker geen kwaad om eventjes over de grens te kijken naar zo’n kekke Volkswagen.

Hoe rijdt het?

Zoals we zeiden: kenners zeggen dat het de terugkeer naar het ‘echte’ GTI is. Als je vanuit een reguliere Up komt, gaat er een wereld voor je open. De auto rijdt sportiever en is aanzienlijk sneller. Dat vingervlugge karakter is gebleven. Nadelen zijn er ook. De motor is op zich geinig, maar 115 pk is ook weer niet heel erg veel. Het is wel degelijk een vlotte hatchback, maar niet echt een hete. Bekijk ook onze rijtest met de Volkswagen Up GTI , maar we hebben natuurlijk ook wel een Mijn Auto video met de GTI

Kosten Volkswagen

Verbruik: 1 op 17,18

Brandstofkosten: € 76

Gewicht: 970 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 36

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: € 162

Onderhoudsprognose

Een kleine lichte auto heeft als voordeel dat de onderdelen dat ook zijn. In veel gevallen dus ook lekker goedkoop. Het is immers een A-segmentauto en die zijn ontworpen om goedkoop te zijn. De Up GTI kent geen extreme mankementen die structureel kapot gaan. Wel hebben we uiteraard het Volkswagen Up Aankoopadvies voor je:

Afschrijvingsprognose

De Up GTI is een bijzonder waardevaste auto. Althans, dat laten de bedrijven zien die ‘m verkopen. Nu zijn Volkswagen GTI’s altijd wel gewild. Er is altijd wel iemand op zoek naar de beste GTI in zijn budget. Vanwege de lage kosten om het rijdend te houden, kan de auto ook in Nederland op voldoende animo rekenen. Zeker met de kilometers die je verwacht te gaan maken zit je wel safe met deze auto.

Suzuki Swift Sport BoosterJet

€ 14.800 (universele garage)

2019

135.000 km

Wat is het?

De heetste Swift! In 2018 kwam de huidige generatie Swift op de markt en daarbij hoorde ook een Sport-versie. Voor het eerst was De Swift Sport nu niet voorzien van een atmosferische motor. De 1.4 BoosterJet heeft namelijk een turbo. Dit is een vroeger exemplaar, dus nog met de volle 140 pk. Latere exemplaren kregen een milde hybride-aandrijving en 129 pk.

Hoe rijdt het?

Net even wat leuker dan de Up. Dat komt door twee dingen. Ten eerste is die 140 pk motor van Suzuki echt een heerlijkheid. Helaas niet een toerenmachine, maar wel erg soepel. Het is een meer dan vlotte hatchback op deze manier.Die extra pk’s ten opzichte van de Up merk je absoluut, ook het feit dat je een extra cilinder hebt. Wat je niet verwacht is dat de Swift nóg lichter is dan de Up.

Kosten Suzuki

Verbruik: 1 op 15,77

Brandstofkosten: € 83

Gewicht: 940 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 28

Verzekering: € 45

Totale kosten per maand: € 156

Onderhoudsprognose

Het is een moderne Suzuki Swift, dus je kan verwachten dat je voorlopig alleen voordelige beurtjes zult krijgen. De auto’s staan bekend als erg betrouwbaar én vanwege de lage maandelijkse kosten.

Afschrijvingsprognose

Dit is misschien wel het beste moment om een Japanse auto te kopen. Een Japanse auto van een paar oud is niet altijd even sexy, dus geeft men de voorkeur aan een flitsende Europese auto. Echter, die tendens verandert met de leeftijd. Dan worden dingen als lage kosten en betrouwbaarheid heel erg op waarde geschat. Je zult zeker erop afschrijven, maar relatief gezien zal het meevallen. Een Swift Sport is nooit echt goedkoop. Zelfs die eerste generatie ‘doet’ nog altijd 5 mille.

Renault Clio R.S. Trophy

€ 16.450 (particulier)

2016

113.500 km

Wat is het?

Niet de derde, maar de vierde generatie Clio R.S.. Ja, die tweede generatie is leuker, maar wellicht ook een beetje onpraktisch met ‘slechts’ drie deuren, korte transmissie en dorstige tweeliter. Ook beginnen ze wat op leeftijd te raken. Niet dat het erg is, maar als je veel value for money zoekt, is deze generatie een topper. Het voordeel is dat deze generatie altijd een vijfdeurs is. De automaat is perfect voor stedelijke ritjes en filerijden.

Hoe rijdt het?

We schetsen de situatie zoals hierboven, want eerlijk is eerlijk: de voorgaande generatie reed beter. Maar deze Renault rijdt zeker niet slecht en voor waar je de auto wil gebruiken is het wellicht de betere optie. De 1.6 motor is goed voor 220 pk en zeer solide prestaties. Waar de Swift net wat sneller is dan de Up, is deze Clio écht snel. Een meer dan vlotte hatchback dus.

Kosten Renault:

Verbruik: 1 op 11,04

Brandstofkosten: € 118

Gewicht: 1.179 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 230

Onderhoudsprognose

Het voordeel van een hot hatch is dat het grotendeels een keurige hatchback is met bijbehorende onderhoudskosten. In vergelijking met de Up zijn de onderdelen die het een Hot Hatch maken, veel serieuzer. Banden, remmen, onderstel: het is niet alleen beter, maar ook duurder. De meeste betrouwbaarheidsissues speelden op bij de vroege Phase 1-modellen, de Trophy is altijd een Phase II. Qua betrouwbaarheid staan de auto’s overigens hoog aangeschreven. De meeste dingen die mis gaan zijn eenvoudig te verhelpen, aldus ons Clio R.S. Autoblog aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Renault Sport-modellen zijn net als GTI’s altijd wel in trek, alleen bij een kleiner publiek. Het voordeel is wel dat je de auto waarschijnlijk verkoopt aan een mede-petrolhead. Dit is wel een punt waar de vorige generatie beter zou scoren. Die lijken hun bodem bereikt te hebben, bij deze kun je nog wel iets gaan afschrijven de komende jaren.

Seat Leon Cupra 265 (5F)

€ 16.500

2015

150.000 km

Wat is het?

Een import-auto! Wij kregen deze versie namelijk niet. De Seat Leon Cupra heeft in Nederland altijd minimaal 280 pk. In Duitsland kon je een versie met 265 pk krijgen. Het mooie is: al die blokken zijn identiek, dus je kunt ook deze eenvoudig opvoeren naar zo’n 400 pk. Dan heb je in elk geval een heel erg vlotte hatchback. Je ziet wel hoe ze de prijs scherp konden houden, want het interieur is erg sober. Keurig, maar vrij van franje. Dat geldt eigenlijk voor de de gehele auto.

Hoe rijdt het?

Als een kanon natuurlijk. Standaard zijn dit al heel erg snelle auto’s waarmee je sneller bent de 99% van het verkeer. Maar we doen de Cupra te kort door alleen te spreken over de snelheid in rechte lijn. De Leon is erg licht voor zijn soort en voorzien van een puik onderstel. Een mechanisch sper is gewoon standaard op deze Seat. Het rijdt als een GTI Clubsport met R-motor en dat voor een GTI prijs. Desalniettemin kun je hiermee prima elke dag pendelen van werk naar huis. De motor is dociel genoeg en het onderstel competent genoeg.

Kosten Seat

Verbruik: 1 op 11,74

Brandstofkosten: € 111

Gewicht: 1.321 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 85

Totale kosten per maand: € 256

Onderhoudsprognose

Een dikke 2.0 motor en hardware om dat over te brengen op de wielen: meer onderdelen is meer onderhoud. Ook is de Leon een klasse hoger. De meeste Cupra’s staan op 19 inch (standaard in ons land) en dat betekent ook automatisch hoge prijzen voor de bandjes. Let bij automaten erop dat deze goed schakelt, zeker bij vroege exemplaren. Ook even de thermostaat checken, die begeven het nog weleens. Verder zijn het eigenlijk erg degelijke auto’s. Bekijk uiteraard ook ons Leon Cupra AB-aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Onbekend maakt onbemind. In sommige gevallen is de Seat Leon Cupra zelfs goedkoper dan een Octavia RS, terwijl die minder ‘dikke’ hardware heeft). Dit zal nog wel eventjes afschrijven. Het is een beetje als in de tijd van Subaru Impreza GT Turbo: veel pk’s voor weinig geld.

Conclusie zoektocht vlotte htchback

Een kleine lichte auto zorgt er standaard voor dat je al meer lol hebt achter het stuur. Dus de Leon valt (net) in het budget, maar qua kosten rijst het al snel de pan uit. Dat niet alleen, om gewoon mee te pendelen is het niet een bijzonder spannende of leuke auto. Een B-segment hot hatch is dan al veel meer een event. De Clio R.S. Trophy lijkt precies in de goede hoek te zitten qua kosten en fun. Mochten de kosten ietsje zwaarder wegen, is de Swift Sport de absolute winnaar.