Groene Audi S2 Avant met heerlijke Porsche wielen

Of had dit juist eigenlijk een ander type velg moeten zijn op de groene Audi S2 Avant?

Onlangs gaf ondergetekende aan dat de BMW M2 GT de favoriete auto van de Essen Motor Show is. Nu is het een van de favoriete auto’s, want het eindresultaat is écht heel erg tof. Als geld geen issue is, is dat een geweldige auto.

Maar de tofste auto was eigenlijk deze Audi 80. Dat is de auto waarvoor het voor ondergetekende allemaal mee begon. Mijn ouder hadden ooit een paarse Audi 80 leenauto van de garage met hoe kan het ook anders, BBS kruisspaakvelgjes. Dus ja, waarmee je opgroeit wordt je mee besmet.

Groene Audi S2

De Audi 80 die we tegenkwamen op de tuningbeurs in Essen was erg bijzonder. Het is namelijk géén RS2, maar een S2. Die Audi S2 is een beetje een vergeten auto, want iedereen heeft het over de auto die gebouwd werd door Porsche. De basis van de RS2 is deze S2. En in dit geval heet de eigenaar zelf er iets bijzonders van gemaakt.

Net als alle andere auto’s moet je ‘m in het het zien om ‘m te kunnen waarderen. Ja, de auto staat extreem laag, het is de parkeerstand van de Airride. Voordeel: je kan ‘m zo hoger zetten! Sterker nog, je kan het aanpassen aan elke situatie. Maar dat maakt niet uit, want het gaat in dit geval om de looks.

Stoffen interieur!

En wat waren Audi Avants in die periode schitterende auto’s. Eenvoudig, elegant en herkenbaar. In dit geval helpt de donkergroene lak absoluut mee. Ook bijzonder: deze auto heeft een stoffen interieur! Het lijkt het originele Jacquard Satin-velours te zijn, fraai gespannen om de Recaro sportkuipen. Ja, vroeger deed Recaro gewoon de sporstoelen voor automerken.

Het enige waar we onze twijfels over hebben zijn de velgen. Begrijp ons niet verkeerd, de meerdelige Cup-velgen van Speedline zijn bloedmooi en staan geweldig onder de auto. Het geeft de auto wellicht iets te veel een “wannabe RS2′-vibe terwijl dit juist net iets anders is dan dat. Toevallig maakt Rotiform weer Avus-velgen in allerlei soorten en maten. Misschien een ideetje voor volgend jaar.