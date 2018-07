LOL! Britten denken dat elektrische auto’s niet waterproof zijn

Welkom in 2018...

Het is op zich een logische gedachte dat alle “portable” apparaten niet tegen water kunnen. Bijvoorbeeld als je smartphone in het toilet valt, grote kans dat hij dat niet overleeft. Tot zover de gedachtengang waar je jezelf even in moet verplaatsen: een Brits bedrijf genaamd Go Ultra Low peilde de bevolking over elektrische auto’s. De resultaten waren verrassend.

Om terug te komen op de eerste alinea: de Engelse bevolking heeft kennelijk het één en ander in te halen op het gebied van de elektrische opmars. Zo’n 89% onderschat de financiële voordelen, snelheid en bereikbaarheid van elektrische auto’s. Zo zweven er een aantal mythes die onjuist blijken te zijn: de Engelsen denken dat elektrische auto’s te duur zijn, langzaam zijn en de variatie en logistieke handigheid missen van brandstofauto’s. Er wordt geschat dat er over het hele land zo’n 6.000 laadpalen staan, terwijl het er meer dan 16.000 zijn.

Maar het wordt nog opvallender: 42% van de Britten denkt dat het riskant is om met je elektrische wagen door een wasstraat te gaan. Zoals net al uitgelegd, bij elektrische apparaten is het inderdaad een logische gedachte, maar bij auto’s? Je kunt zonder enige zorg een elektrische auto door de wasserette halen. De auto’s moeten ook regen, nat wegdek en plassen kunnen verduren, dus een paar borstels en wat sproeiers kunnen ze ook wel aan.

Go Ultra Low ziet een probleem: de bevolking wordt niet goed genoeg op de hoogte gehouden van de elektrische ontwikkelingen. Ze willen dus de bevolking beter informeren over elektrische auto’s, met dit onderzoek als uitgangspunt. Les 1: ze kunnen wél tegen water.