ABT Audi RS6-E heeft meer dan 1000 pk

Dikke autoporno natuurlijk, maar het zijn wel hybride pk's waar je je volgende ontsnapping van een ramkraak Gumball mee met doen.

Onze stelregel is dat iedere auto beter wordt van 100 pk extra, maar ook dat die regel alleen geldt tot -pak em beet- 500 ponies. De RS6 zit daar in standaard trim (560 pk) en in Performance trim (605 pk) al ruim boven. Honderd paardjes erbij voor de RS6 hoef je ons dus niet meer voor wakker te maken. Gelukkig snapt ABT dat ook en pompt de RS6 op naar 1020 pk. Laat dat nog even inzinken: een station met duizend en twintig paardenkrachten. De gemiddelde auto in Nederland haalt de 120 paardjes niet eens en in België is dat niet heel veel beter.

Qua koppels breekt de RS6-E al helemaal alle records, 1291 Nm aan de aandrijfas versplinterde oomph is aanwezig. Goed nieuws is ook dat een gedeelte van dat koppel direct beschikbaar is, want de E in RS6-E staat voor elektromotor. Aangezien ABT de RS6-E ook een chipkuur en sportuitlaat heeft gegeven is niet bekend hoe sterk de elektromotor precies is. Wel meldt ABT dat de elektromotor zijn energie krijgt uit een accupakket van 13,6 kWh groot.

Dat hybride pk’s niet altijd even afgetrainde paarden zijn als oldskool benzine-pk’s blijkt uit de prestaties: de topsnelheid van 320 km/u van de RS6-E haalt een reguliere RS6 alleen niet omdat de begrenzer er bij 315 op de teller een einde aan maakt. De sprint naar de 100 doet de RS6-E 0,4 tellen sneller en duurt dus 3,3 seconden. Nog steeds zal je een GT-R en 911 GT2 RS voor moeten laten gaan bij de stoplichtsprint.

Nog meer slecht nieuws: het is een concept en ABT meldt nog niet of de RS6-E in productie gaat. Rijden kan de RS6-E in ieder geval wel; ABT maakte er alvast een video van.