911 S/T horloge kost net zoveel als een Boxster

Wel de meest gare Boxster van het internet, maar toch. Het 911 S/T horloge kost net zoveel en zal net zo ‘zeldzaam’ zijn.

Je kan van Porsche zeggen wat je wil, ze hebben hun marketing prima voor elkaar. Daarbij lijken ze ook precies te weten wat de markt wil. Waar merken als Lotus lange tijd verdronken in hun eigen puristische principes, liet Porsche het varen. Het is een fabrikant van crossovers dat ook sportwagens bouwt.

Maar met name het hun 911 hebben ze het goed voor elkaar. Hun laatste wapenfeit is de 911 S/T. Deze heeft een sleutel die identiek is aan die van elke andere Porsche, dus daarmee ga je geen indruk maken aan de bartafel.

Porsche 911 S/T horloge

Gelukkig heeft Porsche nu ook een horloge, waardoor je het succes aan iedereen kan laten zien. De naam van het klokkie: Chronograph 1 – 911 S/T. Net als met de 911 S/T gaat Porsche (nou ja, Porsche Design eigenlijk) er van 1.963 van (laten) bouwen.

Nu moeten we heel eerlijk zijn: het is een enorm gaaf klokje geworden. Er zijn namelijk voldoende optische verwijzingen naar de auto en dat maakt het cool. Denk aan de groene cijfers en strepen die lijken op die van de toerenteller en doen terugenken aan klassieke Porsches.

De achterkant heeft de vorm van de Magnesium wielen, mét Porsche wapen in kleur. Kies je voor het bruin lederen bandje, dan past het niet alleen bij de bekleding (als je Heritage Design-interieur besteld), maar hebben ze ook gewichtsbesparing toegepast middels gaten in het leer.

Prijs

De 911 S/T kun je alleen kopen als je uitgenodigd wordt. Er worden er slechts 1.963 gebouwd. Wat dat betreft is het heel erg knap wat Porsche doet. Ze brengen een model uit dat op details afwijkt van een andere model (dat ze al hadden) en vragen daar een flinke meerprijs voor. En aangezien je uitgenodigd moet worden om er eentje te mogen kopen, zal niemand moeilijk doen over de prijs.

Maar we heel benieuwd hoe de 911 S/T rijdt. Op papier is het niet de meest interessante aanbieding, want 1.963 exemplaren is gewoon heel erg veel. Daarbij is de vraagprijs (een ton méér dan een GT3 TP) erg hoog en vooralsnog zijn de wijzigingen talrijk, doch niet (op papier) bijzonder ingrijpend.

Maar mocht je 411 mille (vóór opties) te veel vinden, weet dan dat het horloge aanzienlijk goedkoper is: slechts 11.950 euro. Valt heel erg mee toch? @nicolasr is op jaarbasis (veel) meer kwijt aan het onderhoud van zijn youngtimers.