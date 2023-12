Saab Cabrio rijder scheurt met 229 km/u door Nederland

Een Saab Cabrio rijder had nogal hele grote haast.

Autoblog-redacteuren hebben de naam nogal door te rijden. Als ware autoliefhebbers laten we de techniek graag eventjes zijn werk doen. Met een volbloed arabier ga je ook niet naar Ponypark slagharen om wat rondjes te doen.

Nu zitten er een paar notoire snelheidsduivels op de redactie (ikke niet, ben namelijk bekeerd), maar van @nicolasr hadden we niet verwacht dat hij ZO’N haast zou hebben.

Saab Cabrio rijder

Het gebeurde allemaal op de A2 bij Utrecht. Een Saabrijder scheurde daar met een iets te hoge snelheid van 229 km/u voorbij de politie, die op dat moment aan snelheid aan het controleren was. Altijd fijn om te weten, dat ze ook ’s nachts druk voor ons aan het werk zijn.

Op het stuk A2 waar gecontroleerd werd (de Zuilense Ring), geldt een maximum snelheid van 100 km/u. Daar zat hij dus een kleinigheidje boven met zijn Saab. De Saabrijder werd in de kraag gevat en daarbij viel het de agenten op dat hij wel heel erg naar drank rook. Bij de blaastest die daarop volgde bleek inderdaad dat er te weinig bloed in zijn alcohol zat.

Niet de Saab van Nicolas!!!!

De meneer in kwestie werd meegenomen naar het bureau én zijn rijbewijs plus het snelle Saabje werden in beslag genomen.

We kunnen niet voldoende benadrukken dat de auto van @nicolasr nog altijd in zijn bezit is, ondanks dat hij elke week een nieuwe auto koopt. Daarbij is de Saab 9-3 van Nicolas net ietsje anders.

Dit lijkt een vroegere Aero te zijn met de 17 inch driespaaks velgen van een 9-5 Aero. Die van Nicolas heeft de Viggen-bumpers en de zesspaaks wielen. En natuurlijk een blauw dakje dat helemaal fabrieksnieuw is voor onze redacteur met sensationeel zalvende stem.

Via: Algemeen Dagblad.

Fotocredit: Politie Utrecht Noord.