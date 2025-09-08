Kan de BMW M5 nog krachtiger? Oh jazeker

Heeft ‘ie het nodig? Denk het niet. Kan het? Ja!

Een normale doorsnee Hollandse automobilist zal zeggen dat je tussen de 100 pk en 200 pk prima uit de voeten kan. Bij Autoblog doen we daar nog graag een schepje bovenop en zijn we zelf meer fan van alles tussen de 300 en 500 pk. Daaronder mist je net die oempf, daarboven begint het overkill te worden voor dagelijks gebruik.

Wat dat betreft is de BMW M5 met 727 pk compleet over de top. Hij heeft die extra pk’s ten opzichte van zijn voorganger met 625 pk hard nodig om het gewicht te compenseren. Maar alsnog is het natuurlijk achterlijk veel pk voor een auto op de openbare weg, laten we wel wezen.

Toch vond Manhart dat dit allemaal nog een beetje karig was.

Van belachelijk naar absurd

Bovenstaande kop is de enige fatsoenlijke manier waarop je dit kan omschrijven. De nieuwe M5 is van zichzelf al een krachtpatser. Een 4.4-liter V8 met twee turbo’s, geholpen door een hybridesysteem, levert 727 pk en 1.000 Nm. En toen kwam de Manhart MH5 900E.

Grotere turbo’s, een eigen MHtronik powerbox en een nieuw uitlaatsysteem inclusief andere downpipes. Het resultaat is 900 pk en 1.200 Nm. In een zakenlimo of gezinsauto, afhankelijk of je de sedan kiest of de Touring. Absoluut waanzin.

Het uiterlijk is eveneens aangepakt. De Manhart MH5 900E is voorzien van verlagingsveren, of eventueel een KW Variant 4-schroefset als je het nog serieuzer wil aanpakken. Ook nieuw zijn 22 inch gesmeden wielen, een carbon spoilerlip, canards, diffuser en sideskirts.

Het geheel wordt afgemaakt in de typische huisstijl van Manhart. Oftewel een zwarte auto met een gouden livery. Uiterst smaakgevoelig, maar laten we wel wezen. De BMW M5 was nooit een subtiel beestje. De M5 had het het allemaal niet nodig. Daarmee is de Manhart MH5 900E voor diegene die echt het uiterste uit deze auto wil halen.