De nieuwe BMW M5 staat nu al op Marktplaats

Betaal een dikke premium en je kunt nu een nieuwe BMW M5 rijden, want hij is al te koop.

Een nieuwe auto bestellen, geduldig wachten en rijden in je eigen samengestelde vierwieler. Of gewoon extra geld op tafel gooien en direct in een reeds geconfigureerd exemplaar stappen die klaar staat bij de dealer. Voor de ongeduldigen onder jullie: de nieuwe BMW M5 staat nu al te koop op Marktplaats.

Nieuwe M5 G90 te koop

Het gaat hier om een hagelnieuw exemplaar. Hoe kan het ook anders, want de M5 is echt nieuw uit de doos. In Nederland heeft de sedan een vanafprijs van 144.347 euro. Exclusief eventuele opties. Dit exemplaar staat te koop voor 209.995 euro! Natuurlijk, het een rijk uitgeruste auto. Maar het is duidelijk dat je een premium moet neerleggen om bij wijze van spreken morgen in die M5 te kunnen rijden.

Bij een auto als een BMW M5 denk je misschien aan een toepasselijke zwarte of grijze kleur. Het is immers in de basis een auto voor een executive. Een executive met haast. De nieuwe M5 is echter in allerlei kleurtjes te krijgen, deze 5er is dan ook niet saai uitgevoerd. De auto is gespoten in Isle of Man Green. Dat was destijds de introductiekleur van de M3 G80, vier jaar geleden.

Bowers & Wilkins audio, M Carbon-keramische remmen, M Multifunctionele Stoelen met Merino Schwarz leer. Het zit er allemaal op. De aandrijflijn is inmiddels wel bekend denk ik. De V8 met twee turbo’s krijgt hulp van elektropower. Daarmee komt het systeemvermogen uit op 727 pk. Het gaat vooral over het gewicht bij deze nieuwe generatie, maar desalniettemin is het volgens Wouter een indrukwekkend wapen om te rijden.

Voor het eerst sinds jaren is de BMW M5 ook weer te krijgen als Touring. Maar die staat nog niet in de showroom, deze Isle of Man Green sedan wel. Voor net geen 210k mag je ‘m meenemen.