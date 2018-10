Officieel: Stoffel Vandoorne volgend seizoen bij Mercedes

Nee, niet in het DTM team.

Ze hebben het maar druk daar bij Mercedes. Gisteren werd de laatste DTM race gereden door het merk uit Stuttgart. Na 30 jaar in deze klasse actief te zijn geweest, gaat Mercedes over op een andere tak van motorsport: Formule E. Die serie begon een beetje ongelukkig en weinig interessant voor de petrolhead, maar de klasse groeit gestaag en lijkt alleen maar groter en professioneler te worden.

Dat zie je ook aan de namen die aangekondigd worden. Er komen telkens meer grote fabrikanten bij en natuurlijk behoorlijke coureurs. Het is niet meer het afvoerputje van mislukte racecarrières, maar een serie waar juist de grote namen aankloppen om mee te kunnen doen. Een nieuw team voor volgend seizoen is Mercedes, dat met HWA Racelab mee gaat doen aan de Formule E. Uiteraard doen ze alleen mee met een paar grote coureurs en nu moeten we eerlijk zeggen: dat is uitstekend gelukt.

Gary Paffett was al eerder aangekondigd. Vorige week om precies te zijn. De Brit werd gisteren DTM-kampioen en won deze prestigieuze titel ook al in 2005. De 37-jarige Paffett mag gerust een oude rot genoemd worden, want de beste man rijdt al sinds 2003 onafgebroken in het DTM, waaronder het leeuwendeel bij het HWA raceteam. Hij krijgt voor het seizoen 2018-2019 er een coureur van formaat bij in de vorm van Stoffel Vandoorne.

De Belg is na 2 mislukte seizoen bij het mislukte McLaren een beetje in de vergetelheid geraakt. Het feit dat ‘Ons Stoffel’ constant achteraan het veld reed beloofde weinig goeds, terwijl Alonso juist wel voor enkele verrassingen wist te zorgen met de langzame McLaren. Maar zelfs Mr. Frank Visser, Dr. Phil én Bas Nijhuis konden van een afstandje zien dat Fernando een beetje werd voorgetrokken. Overigens hoeven we geen medelijden te hebben met de Belg, want deze schone deerne wacht hem elke avond op. Nice.

Het rijdersveld van de Formule E voor 2018-2019 begint al aardige vormen aan te nemen. Denk aan oud Formule 1-courers Jean-Eric Vergne, Felipe Massa, Lucas Di Grassi, Sebastian Buemi, Nelson Piquet Jr. Ook doet er een Nederlander mee: Robin Frijns rijdt bij het topteam van Audi. Met Paffett en Vandoorne wordt het er in elk geval interessanter op.