Smikkel en smul van de Sciàdipersia Cabriolet

Laat je hart veroveren.

Weinig koetsenbouwers kunnen zulke opmerkelijke doch aantrekkelijke bolides in elkaar knutselen als het Italiaanse Carrozzeria Touring Superleggera. Voor zijn nieuwste project heeft het bedrijf-met-de-lange-naam zich wederom bemoeit met de Maserati GranTurismo. Waar we afgelopen jaar tijdens het Autosalon van Genève kennismaakten met een gesloten versie van de Sciàdipersia, is het ditmaal de beurt aan een heuse cabriolet.

Waar de Italiaanse koetesenbouwer ons met zijn allereerste Sciàdipersia (Sjah van Persië) compleet omver wist te blazen, is het ze niet gelukt dit kunstje te herhalen met de dakloze uitvoering. Het mag dan wel een bijzondere verschijning zijn, in feite is het exact dezelfde auto minus het plafond. Dat gezegd hebbende: vanuit bepaalde hoeken (zoals bijvoorbeeld het achteraanzicht) komt de cabriolet zo mogelijk beter voor de dag dan het origineel. Op deze manier is de nieuwe billenpartij van de auto namelijk goed te zien.

Omdat de cabriolet net als de coupé in de basis niets meer dan een Maserati GranTurismo is, heeft de auto in het vooronder een 4,7-liter V8 liggen. De krachtbron produceert 461 pk en 520 Nm. We verwachten dat de cabriolet iets zwaarder zal zijn dan de 1.700 kg wegende coupé. De koetsenbouwer heeft ongeveer zes maanden nodig om de auto te bouwen.