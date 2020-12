Kan subtiele tuning de BMW 2 Serie Gran Coupé redden? - Autoblog.nl

De 2 Serie Gran Coupé is geen designhoogtepunt, maar wellicht dat subtiele tuning van 3D Design het één en ander oplost.

Het is bijzonder hoe de BMW 2 Serie de zondenbok van BMW is geworden. De naam 2 Serie (F22 en F23) werd in leven geroepen voor de kleine coupé die de 1 Serie Coupé moest opvolgen. Een compacte, achterwielaangedreven coupé die ook nog eens de basis bood voor de briljante M2: dat is leuk. Vervolgens bleek de naam 2 Serie ook net genoeg afstand van de 1 Serie te bieden om de ‘niet zo leuke modellen’ die naam mee te geven. Denk aan de 2 Serie Active en Gran Tourer, maar ook zoals recent de 2 Serie Gran Coupé. Deze hebben meer te maken met de 1 Serie, maar heten 2 Serie.

2 Serie Gran Coupé

Op papier is de 2 Serie Gran Coupé (F44) geen miskleun, maar echt mooi is hij ook niet. De proporties kloppen niet zoals een Audi A3 Limousine en ook de CLA begint wat mooiere vormen aan te nemen dan de BMW. Daarnaast kan de 2 Serie Gran Coupé geen achterwielaandrijving bieden als unieke eigenschap: net als de 1 Serie (F40) is het een voorwielaandrijver. Fun fact: elke keer als je ‘BMW’ en ‘voorwielaandrijving’ in één zin gebruikt, duikt @jaapiyo jankend in een hoekje in de foetushouding.

3D Design

Goed, mocht je de 2 Serie nou wél prima vinden ogen, maar toch nog even dat extra dikke randje eraan wil geven: 3D Design biedt soelaas. Met een subtiele ‘aerokit’ oogt de auto net even ietsje sportiever.

De voorsplitter en diffusor van de BMW 2 Serie Gran Coupé van 3D Design zijn gemaakt van CFRP: Carbon Fibre Reinforced Polymer. Je moet goed kijken, maar het verschil is er. Vooral de velgen geven de auto optisch een andere look. Die velgen komen trouwens uit het brede assortiment van 3DD: er is nog veel meer keus. Ook kun je een set aluminium beschermdelen voor de pedalen bestellen. De bumpers zijn enkel beschikbaar voor de M235i, de lipspoiler achterop voor elke 2 Serie Gran Coupé.

Is de BMW 2 Serie Gran Coupé niet meer te redden, of is het werk van 3D Design precies genoeg om de auto juist perfect te maken? De keuze is aan u.