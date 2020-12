Chevrolet Camaro verbannen in VS vanwege schade aan vissen - Autoblog.nl

Een musclecar met een asociaal dikke V8 gaat eruit in Californië en Washington, dat kan maar één reden hebben. Mispoes: CO2-uitstoot heeft er niks mee te maken. De remmen van de Chevrolet Camaro zijn de boeman.

In de VS lijkt men het nog een beetje rustig te houden met het klimaat. Ja, er worden elektrische auto’s gebouwd door GM, Ford, natuurlijk Tesla en kleinere initiatieven als Rivian. Anderzijds is de Ford F-serie nog steeds te bestellen met een 7.3 liter V8, krijgt de nieuwe Corvette nog steeds een 6.2 liter V8 en is er nog spul als de Dodge Hellcat-serie met die vies dikke 6.2 liter HEMI Supercharged V8. Langzaam maar zeker beginnen maatregelen voor elektrisch rijden in sommige staten op gang te komen, maar ook dit soort motoren worden nog gewoon in veel auto’s gelegd.

Ban

Toch is eindelijk het moment daar: in Californië en Washington hebben ze toch de Chevrolet Camaro verbannen. Tenminste, deels. Vooral de versies met een dikke V8 zijn problematisch voor deze westerse staten. Het betreft de versies SS, 2SS, ZL1 en ZL1 1LE.

Remmen Chevrolet Camaro

Logisch, toch? Zulke blubberdikke motoren moeten ze eens afschaffen en GM moet eens die stokoude techniek vervangen door elektromotoren, zou de milieulobby nu zeggen. Maar het feit dat de SS en ZL1 de V8-versies zijn van de Camaro is niet de reden dat deze verbannen worden. Nee, het zit hem in de remmen van de Chevrolet Camaro. Om het extra geweld weer tot stilstand te brengen, hebben de versies met V8 extra krachtige Brembo-remmen met remblokken van koper.

Vis

Dat laatste is Washington en Californië een doorn in het oog. Het is een wat omslachtig verhaal. Remmen verliezen delen van zichzelf bij elke remactie in de vorm van fijnstof. Het fijnstof wat van koper afkomt komt in het water terecht. Dan blijkt dat koper of fijnstof van koper schadelijk is voor vele zeewezens. In andere woorden: elke keer dat je de remmen van een Chevrolet Camaro gebruikt, draag je bij aan vismoord. Dat is heel kort door de bocht wat de twee staten willen bereiken met de ban van de Camaro.

Goed, woon je niet in Washington of Californië, dan kun je nog gewoon elke Camaro kopen. Of meer staten gaan kijken naar het effect van de koperen remmen van de Chevrolet Camaro, en eventuele andere modellen, is niet bekend. (via GM Authority)