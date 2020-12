Unieke Porsche en Bentley zijn weer spic en span - Autoblog.nl

Porsche en Bentley delen allebei een klassiekerproject wat afgerond is, met twee beeldschone ‘nieuwe’ klassiekers in de vorm van een 911 Targa en Bentley Blower als gevolg.

De automobiel mag dan nog maar een jaar of 120 oud zijn: er zijn in die tijd voldoende modellen op de markt gekomen. Vandaag pakken twee per ongeluk zo gekozen uitersten van de klassieke automarkt.

Restauratie en “Continuation”

De reden daarvoor is dat beide merken in kwestie, Porsche en Bentley, hun eigen restauratieteam aan het werk hebben gezet. Het steekt bij beide merken iets anders in elkaar: bij Porsche is het ‘gewoon’ een restauratie, bij Bentley is het een ‘continuation’. We leggen het even uit door gewoon te beginnen met de schitterende Bentley Blower.

Car Zero

De Bentley Blower is de eerste stap in het ‘Continuation-programma’ van het Britse merk. Vorig jaar werd Bentley 100 jaar oud en om dat te vieren bouwt Mulliners nu klassiekers opnieuw. In het specifiek de auto’s van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze Blower is ‘Car Zero’. Het is een gloednieuwe auto, dus niet een originele Blower die hevig gerestaureerd is.

Het idee is wel om de Blower zo goed op het origineel te laten lijken als mogelijk. De originele ‘bouwtekeningen’ zijn gebruikt en een Blower die van Bentley zelf is werd gebruikt als referentiekader. De auto heet Car Zero omdat hij niet verkocht gaat worden. Dit pikzwarte exemplaar gaat gebruikt worden voor het testen en afstellen van de Blowers die uiteindelijk wél verkocht gaan worden. Het gaat om 12 stuks, allemaal al uitverkocht.

40.000 uur

Voor wie achter het net gevist heeft: gelukkig hebben we de plaatjes nog. Waar de Blower namelijk absoluut niet in afwijkt ten opzichte van zijn origineel: het blijft een schitterend ding. Om alle details van de originele Blower goed na te maken, heeft Mulliner in totaal 40.000 uur gewerkt aan Car Zero. Wat de 12 bofkonten hebben moeten neerleggen voor de nieuwe Blower, is niet bekend.

Voor wie het even niet honderd procent helder heeft met de originele Bentley Blowers: Tim Birkin heeft vier stuks van de Blower gebruikt voor races in de jaren ’20. De motor is de welbekende 4½ liter die een des tijds ‘zeer indrukwekkende’ 110 pk (kan afwijken per uitvoering) leverde. Deze motor is exact nagemaakt voor de nieuwe Blower, specs zullen dus daarop lijken. Een test om te kijken hoe hard Car Zero kan zit nog in het verschiet.

Porsche 911 Targa

Vergeleken met de stokoude Bentley waar tienduizenden uren in hebben gezeten, lijkt het project van Porsche niet zo indrukwekkend. We bundelen hem toch even in dit artikel, want het gaat hier wél om het herbouwen van een klassieker. Met als verschil dat de 911 Targa geen gloednieuwe is, maar een restauratie van een al bestaande. Wel een hele speciale.

Car One

Het zou enorm toevallig zijn als Porsche deze dan Car One had genoemd: een gemiste kans. Die naam zou echter kloppen als een bus: dit is de eerste Targa die in Duitsland is geleverd. Op 24 januari 1967 werd exact deze 911 S Targa bij de Porsche dealer in Dortmund afgeleverd. Het gaat om een ‘soft window’-versie. Bij de bekendste Targa’s zit er achter de rolbeugel een glazen achterraam, bij deze een opvouwbaar stoffen ‘dak’.

Zoals je kunt zien is de Porsche 911 S Targa in tiptop staat. Dat was anders voordat dit project begon.

De restauratie van de Targa is op wens van een klant. Porsche durfde de uitdaging aan en het Classic-team van het merk ging hard aan het werk om de auto zorgvuldig en getrouw aan het origineel te herstellen. Dat leverde uitdagingen op. Een hoop kleine onderdelen zijn niet meer te vinden voor originele 911’s en replica’s van derde partijen is een no-go voor de authenticiteit. Hiervoor moest Porsche zelf aan de slag en met de originele blauwdrukken konden deze onderdelen opnieuw gebouwd worden. Ook een vorm van continuation, dus!

Het dakgedeelte (het rode gedeelte) kon wel opnieuw worden gebouwd, maar met andere materialen. Dat vond de klant niks: die wilde hem zo klassiek mogelijk. Hierdoor is het dakgedeelte uniek voor deze Targa omdat Porsche het nog nooit zo heeft gebouwd als restauratie. Zo veel oog voor detail is er, dus.







‘Mat’

De auto is volledig opnieuw gespoten in de kleur waarin hij nieuw werd besteld: Polo Red. Het valt je wellicht op dat de kleur een beetje mat is. Dat is niet de lak, dat is een beschermlaag (het welbekende PPF: paint protection film). Deze is aangebracht als een soort matte folie, wat dus eventueel ook nog verwijderd kan worden voor het betere glimwerk.

De Porsche en Bentley komen enkel overeen in het beide zijn van een ‘vernieuwde klassieker‘, maar beide zijn ze geweldig mooi en gedetailleerd gelukt. We zien steeds vaker dat merken één van deze opties (of beide) aanbieden en een oude bekende weer helemaal spic en span maken. Wij moedigen dat helemaal aan.