Kap eens met die belachelijke badges

Dingen mooier maken dan ze zijn, daar is de autowereld heel goed in. Met vandaag, BMW en de nieuwe badges.

Badges, wie is er niet mee groot geworden? Al decennialang vormen logo’s en badges de kers op de taart als het bij auto’s gaat. In sommige gevallen niet zonder controverse. “Turbo S” uitgeschreven zien staan op een Taycan, daar moesten veel mensen toch aan wennen.

BMW badges

Fast forward naar 2024. Het is er niet bescheidener op geworden. De nieuwste aanpak komt van BMW, waar de M-light modellen met een optisch grapje nog dikker ogen dan ze eigenlijk zijn. Daar zijn ze overigens niet de enige in. Sinds kort plakt Audi de (R)S-signatuur op ALLE nieuwe modellen als je S-line aanvinkt, wat toch wel een beetje van de badge-magie wegneemt.

Spijkers op laag water zoeken? Want wat maakt het nou uit. Nou ja, ik vind het gewoon stom. Je mag in de comments jouw mening laten horen hoor. Even terug naar BMW. Gister was de onthulling van de 2 Serie Gran Coupé. Net als bij de M135, is de badge op de M235 in de nieuwe huisstijl te vinden.

Die nieuwe huisstijl past een groter lettertype toe op de M plus getal en een kleiner lettertype op de resterende getallen. Dus, de M1 (groot) 35 (klein). En de M2 (groot) 35 (klein). Nu is dat bij de M1 nog een klein ‘issue’, de ekte M1 lijkt natuurlijk in geen enkel opzicht op de hete hatchbak. Dat is bij de M2 al iets anders, voor een leek. Bij een snelle blik denk je misschien te maken te hebben met een M2, als je iets langer kijkt zie je dat dit niet het geval is.

Autoliefhebbers ga je er niet mee foppen. Je maat die niets met auto’s heeft hebben ze er natuurlijk wel mee. Je ziet de conversatie al voor je. “Ik heb een M2”. “Oh ja, die zag ik pas rijden!” -laat foto zien-. “Nee, dat is een M235, kijk maar goed naar de badge”. “Oh, wat is het verschil dan?” En je bent weer 10 minuten verder. Langzaam afglijdende naar de Ali Express maatschappij van nu.

Dit hypothetische gesprek zal waarschijnlijk nooit plaatsvinden. Bij BMW hopen ze uiteraard van wel. Want dan hebben jij en je maat het 15 minuten over stomme BMW badges op hun product. En nu heb ik het er over met jullie. Marketing team, gefeliciteerd. Het is gelukt.