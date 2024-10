Pas op, ze halen je auto op bestelling leeg

Screenshot

Koplampen, infotainmentsystemen. Hebben, hebben, hebben. Er zijn steeds meer auto-inbraken.

Terwijl jij met een boodschappenlijstje naar de supermarkt gaat, heeft het dievengilde een boodschappenlijstje voor auto’s. Je ligt ’s nachts rustig op één oor te ronken. In de tussentijd trekken de boefjes door de woonwijken. Op zoek naar auto-onderdelen. Ze zien een parkeerplaats als een grote Winparts. Katalystoren, bumpers, schermen. Losschroeven en meenemen.

Meer auto-inbraken

Al jaren is dit een probleem, helaas zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren er niet minder zorgwekkend op geworden. Uit politiecijfers blijkt dat het aantal auto-inbraken voor het derde jaar op rij stijgt. Daarover bericht het AD. Het is niet alleen enorm vervelend voor mensen die dit overkomt. Jij en ik betalen er indirect de rekening voor met stijgende premies voor de autoverzekering.

Het gaat hier om georganiseerde misdaad. Bendes trekken door heel Europa op zoek naar specifieke onderdelen. Onderdelen van auto’s worden vakkundig gestolen. De schade loopt soms in de duizenden euro’s. Dieven hebben soms maar minuten nodig. Niemand die ze ziet.

De onderdelen worden onder meer doorverkocht aan (Nederlandse) schadebedrijven op de zwarte markt. Daar worden de onderdelen goedkoper aangeboden dan op de reguliere markt. Het is een verdienmodel voor dit soort bendes. De BOVAG benadrukt dat haar leden geen gestolen onderdelen inkopen. Bij de gevestigde namen hoef je dit soort praktijken niet te verwachten.

Randstad en de grensstreek

De meeste auto-inbraken vinden plaats in de Randstad. Ook de grensstreek blijkt populair, met name in het noorden van het land. Dieven kunnen ze snel richting Duitsland of oostelijker in Europa rijden.

Nederland is een paradijs voor de auto-dieven. Vinex-wijken vol met de nieuwste leaseauto’s. Je zal zelf in actie moeten komen om je geliefde auto te beschermen van dit tuig. Denk aan een extra alarmsysteem waar dieven geen rekening mee houden. Het beste is natuurlijk een afgesloten garage, maar dat is voor de meeste huishoudens niet te doen.

Fotocredit: @michaelras via Autoblog Spots