Kasteelvilla met driftrotonde kan wel wat leuke auto’s gebruiken

Deze Nederlandse kasteelvilla heeft wat leuke auto’s in de garage nodig!

Daar kun jij als koper wat aan doen. De woning staat namelijk te koop. Hoe vaak krijg jij de kans om een kasteel op de kop te tikken? Je moet niet bang zijn voor onderhoud, want dat ligt net wat anders dan bij een moderne tussenwoning met A-label.

Nederlandse kasteelvilla

Het kasteel staat te koop voor 3,25 miljoen euro. Een sloot geld. Je weet in elk geval zeker dat je geen ruimte tekort komt. Met een woonoppervlakte van 1.300 m² op een perceel 11.000 m². Genoeg plek om een garage te bouwen, al bestaat er al eentje. Het is meer een soort grote schuur.

In de garage staat een Tesla Model 3 (saai), een Saab 9-3 Cabrio (nice) en iets roods achter de Saab. 5 internetpunten als jij weet te raden wat het is. De afwerking is niet zo gezellig, dus daar mag zeker nog wat aan gebeuren. Zoals een goede makelaar zou zeggen: ik zie potentie! Er is ook een lift zodat je zelf onderhoud kunt plegen aan je auto.

Het sprookjeskasteel is gelokaliseerd in Olst in de provincie Overijssel. Er is zelfs een rotonde met een standbeeld van een paardmeneer in het midden. Asfalteren die hap en je hebt je eigen driftrotonde. Kan allemaal, het begint met potentie zien hè mensen.

Oorspronkelijk bestond hat kasteel al in 1344 als de geschiedenisboeken erbij gepakt worden. Er was echter een verwoestende brand en in 1653 werd het kasteel herbouwd. Je hoeft niet bang te zijn dat het onbewoonbaar is naar moderne maatstaven. Er is glasvezel aangelegd en er is ook een laadpaal.

Kortom, met een prijs van 2.500 euro per vierkante meter is het eigenlijk een goede aanbieding. Wegdromen in je eigen kasteel met driftrotonde doe je op Funda.