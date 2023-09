BMW i5 met M-goodies is het einde van een tijdperk

Qua design, dan. Qua aandrijflijn is de BMW 5 Serie en i5 nog nooit zo modern geweest.

Bij BMW houdt vooral de Vision Neue Klasse de gemoederen bezig op de IAA. Maar ze hebben ook nog twee exemplaren van de nieuwe 5 Serie (G60) meegenomen. Eentje daarvan is een specificatie die we in Nederland nog wel eens kunnen gaan zien. Namelijk een M-pakket op een i5, maar dan de instapper.

Dit is namelijk de BMW i5 eDrive40 met M-pakket. Da’s de instapper, maar dan wel als dikste (optische) versie. Je hebt het dan over 340 pk. De nieuwe 5 Serie en i5 maken eigenlijk wel duidelijk dat we de Neue Klasse goed kunnen gebruiken. De 5 Serie is waarschijnlijk één van de minst absurde designs van de afgelopen jaren, en een schoonheid is het niet perse.

Voor de mensen die erg fel reageerden op BMW de afgelopen jaren is de BMW i5 eigenlijk same old. Zoals gezegd kan het zeker erger (hallo 7 Serie), maar het design van de BMW 5 Serie is een beetje een zooitje. Het interieur maakt veel goed, al zijn daar de opplakschermen ook niet inspirerend. Het voelt over het algemeen gewoon echt alsof BMW toe is aan iets nieuws. Dus laat de eerste productieauto met het Neue Klasse-design maar komen.

Maar goed, voor 5 Serie rijders is het wel tof dat je nu ook volledig elektrisch kan rijden. Het contrast tussen de G60 en de Neue Klasse is een leuke toevoeging aan de BMW-stand op de IAA.