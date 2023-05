Lezersvraag: Welke leuke auto zou jij kopen voor maximaal €20.000?

En zoals je wellicht al had begrepen is deze lezersvraag eigenlijk een advies voor een niet nader te noemen Autoblog redacteur, die op zoek is naar een leuke auto…

Shoppen voor een andere auto blijft leuk, zeker als je niet op zoek bent naar de geijkte modelletjes. Dus geen Kia Picanto, Toyota Yaris of Renault Captur, maar naar iets leuks. Het voordeel daarvan is dat er enorm veel leuke auto’s zijn gemaakt. Het nadeel is dat leuke auto’s ook vaak wat duurder zijn.

En zoals je wellicht al had begrepen is ondergetekende op zoek naar zo’n leuke auto. Mocht je precies willen weten waarom, dan raad ik je aan om de Autoblog Podcast te luisteren. Daarin wordt exact uit de doeken gedaan wat er aan deze zoektocht vooraf ging…

Leuke auto voor maximaal €20.000

Sowieso moet je naar die podcast luisteren. Is niet eens een vraag, maar een bindend advies. En alleen zo blijven we de nummer 1 van alle automotive podcast van Nederland. Doch dit geheel terzijde…

Maar kort gezegd, na een motorische bijna-dood ervaring met de JAAAAAAAG, is het toch tijd om dit boek snel te gaan sluiten. Er moet een andere auto komen dus. Maar geen verstandige, eentje die leuk is. Inderdaad, ik leer het nooit.

Maar wel betrouwbaar genoeg om de komende vijf jaar redelijk probleemloos in rond te rijden. En al ben ik op zoek geweest naar een BMW i3(S), ik heb liever een cabriolet. Met een maximumprijs van €20.000, maar minder mag natuurlijk ook. Graag zelfs, want iedere euro is er 1 voor deze zzp’er…

Welke tips schud jij uit je mouw?

Ik heb gekeken naar een Audi TT Roadster, een BMW E89 Z4, BMW 125i cabriolet en dankzij de -zeer uitgebreide- tip van @Dutchdriftking ook naar een Alfa Spider. En vooral die laatste doet mijn hart sneller kloppen. Maar ja, een Alfa voor de komende 5 jaar? Na de Jaguar is dat misschien niet de meest verstandige keuze.

Misschien is mijn gevoel onjuist, maar ik merk dat ik heel wat leuke auto’s over het hoofd zie dankzij mijn oogkleppen voor Duits en ‘priemiejum’. Wellicht is er een auto die aan al mijn wensen voldoet, waar ik totaal niet aan heb gedacht. En die wensen zijn cabrio, leuk en nog goed voor minimaal 5 jaar redelijk probleemloos rijden.

Oh ja, nog 1 keer, maximaal €20.000 euro, maar liever minder. Wie met de leukste tip komt, neem ik mee voor een ritje langs Autoblog HQ, waar jij dan een stroopwafel mag happen uit de omhoog geheven linkerknuist van ons aller @willeme. Een voorrecht dat alleen de allergrootsten ten deel is gevallen… Letterlijk, want Wimpie is ruim 2 meter!

Alvast hartelijk bedankt en brand los!!