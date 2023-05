Katsjing! Tien minuten parkeren in Scheveningen kost 50 euro

Nee, dat is geen tikfout. Tien minuten parkeren in Scheveningen gaat je 50 euro kosten.

Scheveningen is het chiquere Hoek van Holland. Althans, dat denken de Hagenezen zelf. Zeker de laatste jaren zijn er veel problemen met onder andere hangjeugd en ander tuig die het de badgasten lastig maken. Tevens wordt er al jarenlang hard gereden over de boulevard door jongeren in hun Golf’jes. Na het herinrichten van de boulevard zijn de problemen echter niet opgelost. Zeker ook niet de parkeerproblemen.

Parkeren Scheveningen

Je auto kwijt kunnen in de badplaats is altijd een bijzonder lastige opgave geweest. Druk, kleine plekken en smalle straten. Een recept voor veel stress onder automobilisten. De gemeente heeft nu echter de oplossing gevonden!

Dat is zowel simpel als stom. Namelijk het knetterduur maken van parkeren. Het gaat nog om een proef weet de NOS te melden, maar deze zomer betaal je hatsikidee gewoon het dagtarief als je je auto parkeert. Vijf minuten, tien minuten, een half uur of een hele dag: je tikt ongegeneerd veel geld af. Vijftig ekkermannen ben je kwijt, die je ook had kunnen besteden aan een ligstoel voor op het strand die voor geen meter ligt.

Eerlijker

De ambtenaren van de hofstad denken dan dat veel mensen hun auto laten staan en met het openbaar vervoer naar het strand komen. Ja, dat is lekker geregeld. Je staat als een samengeperste visschool in een tram, voordat je op het overvolle strand aankomt. Maar goed, dit moet er voor zorgen dat de bewoners meer ruimte hebben om hun voertuigen kwijt te kunnen.

Maatregelen

Dit is niet de eerste maatregel dat genomen is door de uit de raam kijkende ambtenaren. Nee, eerder werden verkeersregelaars ingezet om een beetje orde in de chaos te scheppen. Zij liepen tegen veel agressie op. Het uurtarief ging al eerder omhoog naar 10 euro. Wie zijn auto op de stoep parkeert, kan een wielklem verwachten. Toch heeft dit allemaal niet voldoende geholpen.

Daarom komt deze drastische verhoging. Ondernemers zijn niet zo blij, want je kan niet even snel een boodschap doen. De gemeente voert echter de maatregel gewoon voor een jaar in. Tussentijd wordt de proef bijgehouden en op het eind zal er een evaluatie zijn.

Komen wij nu bij u! De verwende strandganger met een voorkeur voor auto’s: ga je nog naar Scheveningen of wijk je uit naar alternatieve locaties, zoals je opblaasbare zwembadje in je achtertuin?

Foto: Audi R8 in Scheveningen via @bugatti op Autoblog Spots