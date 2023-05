De dikste twaalfcilinder cabriolet is niet meer

En zo nemen we afscheid van nóg een magistrale machine. In dit geval de dikste twaalfcilinder cabriolet op de markt.

De markt voor open auto’s wordt telkens kleiner. Er was ooit een periode dat een fabrikant meerdere cabriolets aanbood. Simpelweg omdat een cabriolet zo veel leuker is.

Ook al heb je een eenvoudig standaard Golf III cabriootje, dan heb je als je nu buiten rijdt (zeker met dit weer) meer lol dan een supercar-bestuurder die ook met 80 over de A2 pendelt.

Einde Dawn

Aan het andere kant van het spectrum zijn er natuurlijk ook cabrio’s, maar ook die worden zeldzamer. Voor nu is er het afscheid van de dikste twaalfcilinder cabriolet van moment.

Die gaat namelijk uit productie. Het gaat om de Rolls-Royce Dawn. Dat model was nog niet eens zo héél erg lang in productie (2016), maar het einde is helaas hier.

Dat komt natuurlijk ook omdat de basis van de Dawn inmiddels al wat ouder is. De Dawn is net als de Rolls-Royce Wraith namelijk gebaseerd op de vorige generatie van de Rolls-Royce Ghost.

En die auto heeft weer de F01-generatie van de BMW 7 Serie als basis, een auto uit 2008. Dus ja, dat is naar automobiele maatstaven behoorlijk verouderd.

Opvolger dikste twaalfcilinder cabriolet

De Dawn kwam destijds op de markt (2016 dus) om de Phantom Drophead Coupé te vervangen. Ondanks dat de Dawn een (half) maatje kleiner is, is het nog altijd op en top een Rolls-Royce, zeker met een gewicht van 2.560 kg (en dat is nog maar het kentekengewicht!). De Dawn heeft de N74-biturbomotor die aanzienlijk koppelrijker is dan de atmosferische N73 uit de Phantom.

Een opvolger komt er wel aan. Het edele Britse merk bevestigt dat er ook een open variant komt van de Rolls-Royce Spectre. Dat zal dan een geheel elektrische auto zijn. Een elektromotor lijkt ons verrassend goed passen bij een grote zware Rolls: stil, soepel en enorm veel koppel.

Mocht je je zorgen gaan maken over het gewicht, dan ben je niet de enige. De Spectre in coupé-vorm weegt al bijna drie ton en een Cabrio is al vaak 5-10% zwaarder. De dikste twaalfcilinder cabriolet op dit moment is nu de Bentley Continental GTC Speed.

