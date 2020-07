Kawasaki legt in heel Europa verkoop stil

Het ging net zo lekker met Kawasaki in Nederland en dan gebeurt er dit: in heel Europa wordt de verkoop volledig stilgelegd.

Er is dit jaar al heel wat stilgelegd, maar deze keer heeft het niets met het coronavirus te maken. Kawasaki heeft te kampen met problemen van een heel andere aard. De motorfietsfabrikant is genoodzaakt een drastische maatregel te nemen: met ingang van vandaag wordt de Kawasaki-verkoop in Europa volledig stilgelegd.

Wat is er precies aan de hand? Het probleem van Kawasaki heeft alles te maken met (potentieel) ongezonde stoffen. In Europa geldt op dit gebied strenge regelgeving. Per 7 juli (vandaag dus) zijn deze regels nog verder aangescherpt. Kawasaki kan niet garanderen dat ze aan deze regels voldoen. Daarom hebben ze dus voor een rigoureuze maatregel moeten kiezen: vanaf vandaag wordt er niets meer verkocht in Europa. Vervolgens gaan ze kijken of het verboden spul inderdaad gebruikt wordt.

Het gaat om precies te zijn om weekmakers in kunststof, ftalaten geheten. Deze zouden mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Uit voorzorg heeft Kawasaki nu dus de verkoop stilgelegd. Een rigoureuze maatregel, kunnen we wel stellen. De verkoopstop geldt niet alleen voor de motoren, maar ook voor de ATV’s, MULE’s en jetski’s. Het opmerkelijke aan dit verhaal is dat het lijkt alsof de nieuwe regelgeving voor Kawasaki als een complete verrassing komt.

Voor de Nederlandse dealers is het in ieder geval een hard gelag. De motorfietsverkoop in Nederland was namelijk juist weer lekker op gang gekomen. Kawasaki wist in de eerste helft van het jaar 1.515 motoren aan de man te brengen. Daarmee zitten ze marktleider Yamaha, die 1.526 stuks verkocht, heel dicht op de hielen. Nu de verkoop wordt stilgelegd kan Kawasaki Nederland een mooie inhaalactie op Yamaha dus wel vergeten.

Via: motorplus.nl