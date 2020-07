Met Car Shades de zon en insecten te lijf

Houd zon en insecten buiten met Car Shades!

Car Shades is dé flexibele maatwerk oplossing voor zonwering in de auto en inkijk van buitenaf. De Car Shades zijn op maat gemaakt voor de auto en worden in de ruitframes gemonteerd en hebben een perfecte pasvorm. Het houdt de auto koel, houdt UV straling tegen en beschermt tegen inkijk.

Het mooie is dat ramen gewoon geopend kunnen, zelfs onder het rijden. Je kan de auto dus laten luchten, maar insecten kunnen niet naar binnen. De shades zijn eenvoudig te demonteren en je kan er dus voor kiezen om ze in de donkere wintermaanden op te bergen in de kofferbak in de meegeleverde tas.

Met meer dan 800 verschillende automodellen zijn de Car Shades voor de meeste moderne auto’s wel leverbaar. Ook bij auto’s met getinte ruiten zijn ze nog zinvol omdat ze nog verder de temperatuur in de auto verlagen, maar ook de inkijk verminderen of zelfs onmogelijk maken.

Car Shades tegen zon, insecten en inkijk zijn leverbaar vanaf € 109,- en zijn altijd complete sets voor de achterzijde van de auto (vanaf de b-stijl tot en met de achterklep).