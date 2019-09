Porsche heeft de Taycan een Turkse naam gegeven

What's in a name.

De Porsche Taycan is eindelijk live en heet, maar in plaats van dat we het hebben over epische specs en de komst van de nieuwe wereldorde, loopt iedereen vooral te mekkeren over de naam van het ding. Het gaat dan niet alleen over de eeuwige zonde om de Taycan de toevoeging turbo mee te geven terwijl er helemaal geen turbo opzit, maar ook over de naam Taycan zelf. Zelf hebben we er niet zo’n probleem mee, maar internationaal is er wat kritiek dat het niet lekker bekt en niet goed past in de rest van de line-up.

Laat het aan Porsche over om deze kritiek ter harte te nemen en met een sluitend verweer te komen dat zo ontiegelijk serieus en Duits is dat het grappig wordt. Intern bij Porsche hebben ze namelijk ontzettend goed nagedacht over de naam, aldus hoofd paarse broek Kjell Gruner. Er zijn zelfs soort van stroomdiagrammen opgesteld. Een korte bloemlezing:

Tay

Het woordje ‘Tay’ komt uit het Turks en betekent zoveel als ‘enthousiast jong paard’. Het is een referentie naar het logo van Porsche, waar een paardje op te zien is. ‘Tay’ moet ook de associatie opwekken met buzzwoorden als ‘ongetemd’, ‘enthousiast’ en ‘wild’. Als het aan Porsche’s paarse broeken ligt ga je ervan nadenken over kracht, dynamiek, uithoudingsvermogen, galloperen en snelheid.

Can

Het woordje ‘Can’ kennen we al van Porsche’s line-up, waar ook de Macan deel van uitmaakt. ‘Can’ komt ook uit het Turks en vertaalt zich naar ‘ziel’. Porsche gelooft dat ‘ziel’ ook te maken heeft met vrijheid en past bij die echte echte ‘Porsche spirit’. Het woord ‘ziel’ komt ook terug in de bijgaande reclameslogan voor de Taycan die luidt ‘Soul, electrified’.

Tay + Can

Samengevoegd moet de naam Taycan dus staan voor ‘de ziel van een enthousiast jong paard’. Na het uitkiezen van de naam heeft Porsche er 23 duo’s met verschillende moedertalen iets over laten zeggen en is de naam natuurlijk langs de advocaten gegaan om te kijken of er sprake was van copyright-schending. Hieronder zie je nog in beeld hoe de naam volgens de paarse broeken werkt.

Voel jij je een enthousiast jong paard na het lezen van dit bericht, op heeft Porsche zich vergaloppeerd?