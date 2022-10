Boeven stelen massaal Tesla spiegels in Eindhoven

Ook de boeven doen mee aan de EV 10 daagse. In Eindhoven (de gekste!) stelen ze massaal Tesla spiegels.

Een EV heeft vele superkrachten. Je kan er elke Porsche 944 mee afstoffen bij het stoplicht. Je kan er jezelf een groen imago mee aanmeten. Het is zelfs mogelijk om met een EV de planeet redden (allegedly). Maar, zelfs als je een EV koopt, kan je jezelf niet redden voor de invloed van criminelen, vandalen en andersoortige paarse krokodillen op je leven. Ze zijn nou eenmaal alomtegenwoordig en het lijkt soms wel alsof er steeds meer bijkomen.

In het immer knotsgekke Eindhoven, kwamen daar ook meer dan twintig eigenaren van Tesla’s achter. Buitenspiegels van de Amerikaanse fabrikant zijn kennelijk goud waard op de zwarte markt, aldus het Eindhovens Dagblad. In de gloednieuwe wijk Strijp R, niet te verwarren met Strijp S, bleek het afgelopen weekend makkelijk scoren voor boeven. Het resultaat was een zwik Tesla’s waar alleen een BMW-rijder nog overweg mee zou kunnen.

Het was de tweede keer in evenzoveel weken dat Strijp R de feestlocatie was van het dievengilde. Een week eerder werden er nog zeven katalysatoren gestolen van een stel Toyota’s Auris. Strijp R is momenteel een soort all you can eat buffet voor boeventuig dat steelt op bestelling, zo blijkt.

De politie heeft de boeven nog niet in beeld, letterlijk en figuurlijk. Tesla’s hebben zoals bekend camera’s, die soms wel eens wat registreren als de auto aangeraakt wordt. Mogelijk zijn nog niet al deze camerabeelden bekeken. Boeven van dit kaliber zullen zich waarschijnlijk ook goed in werktenue gestoken hebben. De politie is wel bezig met extra surveillance en een voorlichtingscampagne op social media. Waarvan akte.