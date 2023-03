Keert de leuke foute Golf weer terug?

De leuke foute Golf is toch een verrijking voor het straatbeeld?

Tegenwoordig is de Volkswagen Golf GTI een serieus prijzige auto. Je moet meer dan 55 mille meenemen om een nieuwe te kunnen bestellen. Natuurlijk, er is sprake van een hoge inflatie en belastingdruk, maar toch blijft 57 mille voor een Golf GTI wel érg veel geld. En ten opzichte van een Golf R valt het nog mee: die kost 77 mille!

Dan houd je iets geld over om ‘m aan te kleden. Ondanks dat er veel voor te krijgen is, doen de meeste mensen allemaal hetzelfde. Rotiforms eronder, ABT plastic kitje erop en Milltek-uitlaat erachter. Het liefst blauw of zwart. Dik, zeker, maar ook wat serieus.

Heel erg gaaf, maar wel erg serieus: de Golf GTI290 van Manhart

Maar het kan dus ook anders als je dat wil. Dat is precies wat JMS heeft gedaan met deze leuke foute Golf. En ja, we weten het, deze auto is niet het toonbeeld van goede smaak, maar dat is niet het uitgangspunt. Een Hot Hatch neemt het leven niet zo serieus, dus daar hoeft ook geen serieuze uitrusting bij.

Lekker groen

Dat gaat bij deze groene helemaal goed. De betere VW-kenner weet dat je de GTI niet zomaar in het groen kan bestellen bij Volkswagen. In dit geval is er gebruik gemaakt van een wrap. En als je dan toch een wrap doet, ga dan meteen voor een opvallende kleur, nietwaar?

Als afwisseling is het dak zwart en heeft de motorkap een carbon-esque finish. Er staat nu niet bij dat ‘ie van echt carbon is, dus daar gaan we ook niet van uit.

De wrap springt er extra uit door de bodykit van Maxton Design. Nou ja, bodykit, het zijn spoilerlipjes, skirt-spoilers en achterspoiler. Het resultaat is iets dikker, zonder dat het er erg dik bovenop ligt.

De achterlichten moeten je smaak zijn, maar vroeger was je Golf VR6 of GTI echt niet compleet met een set afwijkende Hella-achterlichten.

Velgen leuke foute Golf

De velgen komen bij Dragoon vandaan en zijn 8,5 x 20 groot, een flink wiel. Wellicht dat 19 inch net wat beter had gestaan. Dan heb je ook meteen meer ruimte om witte letters te kalken op de banden (235/30 R20).

Die trend is even aan ons voorbij gedaan. Maar hey, het is fun en daar gaat het om. De flowformed velgen zijn Hyper Silver en voorzien van rode naafdoppen en zwarte bouten.

Zoals je kan zien ligt de Golf ook flink dichter met zijn buik op de grond. Dat komt door schroefset van KW. Het is de zogenaamde Variant 3, dus deze kun je in hoogte verstellen, alsmede de ingaande én uitgaande slag van de demping.

Tenslotte is er een JMS sportuitlaat gemonteerd die er niet alleen dikker uitziet (grotere diameter), maar aanzienlijk beter moet klinken. Alle onderdelen hebben TüV-goedkeuring.

Meer lezen? Dit zijn alle moderne Volkswagens met VR6-motor!