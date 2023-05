Elektrische crossovers van Volkswagen onderweg (keer drie!)

Er komen drie elektrische crossovers van Volkswagen aan. DRIE!

De sleutel tot succes voor een autofabrikant is heden ten dage niet heel erg bijzonder. Elektrisch? Check. Crossover? Check? Duitse badge? Jawohl! Succes gegarandeerd. Op dit moment heeft Volkswagen twee elektrische crossovers in de prijslijsten staan: de ID4 en de ID5 (dat eigenlijk meer een carrosserievariant is van de ID4 dan echt een apart model). Het is dus de hoogste tijd voor meer elektrische crossovers van Volkswagen.

Nou, jullie worden allemaal op jullie wenken bediend, want daar zijn de Wolfsburgers nu heel hard mee bezig. Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Britse Autocar. Er komt een klein model, een medium en een enorme rangetopper die als vlaggenschip moet gaan dienen.

Elektrische Tiguan

De medium crossover komt eerst. Dat wordt simpelweg de elektrische Volkswagen Tiguan. Nu is er al een ID4 die min of meer dat segment bediend, zou je zeggen. En weet je, daar heb je gelijk in! De Tiguan EV (definitieve naam nog niet bekend) zal een vrij normale crossover worden, vooral om de traditionele autokoper aan te spreken die niet per se een moderne EV wenst, maar gewoon een auto die toevallig elektrisch is.

De gewone ID4 en ID5 gaan trouwens ook onder het mes. Dit jaar krijgen ze upgrades voor de aandrijflijn. Denk aan krachtigere motoren en meer capaciteit voor de accu’s. Volgend jaar volgt er vervolgens een facelift voor deze twee elektrische crossovers van Volkswagen. Daarbij wordt niet alleen het exterieur onder handen genomen, met name het interieur en dienst digitale instrumentarium gaat op de schop.

Standaard heeft dit model achterwielaandrijving en vijf zitplaatsen, maar zowel AWD als twee extra zitplaatsen zullen mogelijk zijn. De auto zal staan op het MEB+-platform, MEB+ is de doorontwikkeling van het MEB-platform waar de ID4 en ID5 opstaan. De elektrische Tiguan hoed je overigens niet voor 2025 te verwachten. Productie vindt plaats bij de ID3-fabriek in Zwickau.

Kleine elektrische crossover van Volkswagen

Om een wagen voor het volk aan te kunnen bieden, komt er ook een elektrische Volkswagen crossover aan. Deze krijgt in tegenstelling tot veel andere elektrische Volkswagens voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is niet mogelijk. Sowieso zal de techniek niet extreem hoogstaand zijn, dit om de prijzen laag te houden.

Het accupakketje heeft een capaciteit van 38 kWh of 56 kWh. Met die eerste moet je ongeveer 260 km halen, met die tweede is 420 km mogelijk. De auto zal een hoog op de poten staande ID2 zijn, als het ware. Dit kleinere model zal gebouwd gaan worden door Seat in Martorell.

Grote elektrische crossover van volkswagen

Dan is er nog het grote vlaggenschip. Dat model zit qua formaat tussen de Tiguan en Touareg in. Inderdaad, zoiets als de Atlas of ID6, twee modellen die je hier in Nederland niet kan krijgen. Deze staat op de SSP-bodemsectie en is veel hoogwaardiger dan de andere twee elektrische crossovers van Volkswagen.

Er is een 800V-architectuur, net als de Porche Taycan en Audi e-tron GT. Hierdoor kun je snelladen tot 350 kW. Dit model – intern aangeduid als Trinity – heeft met het grootste accupakket een acteiradius van maar liefst 700 km. Dit model is al sinds 2021 in ontwikkeling. Wanneer we ‘m kunnen verwachten is nog niet bekend, wel dat @Wouter rode T-shirts kan dragen als geen ander:

