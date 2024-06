Kelly en Max: stop met valse beschuldigingen verspreiden

Met steun van vriendje Max Verstappen heeft Kelly Piquet een bericht met de wereld gedeeld.

Het zijn van een beroemdheid kan leuk zijn: het opent deuren die normaal gesloten blijven en je kunt een leven leiden waar sommigen alleen maar van kunnen dromen. Er is ook een andere kant. Je hebt weinig privacy en op het grote boze internet worden kruiwagens met stront over je uitgegooid.

Nu is het heel persoonlijk hoe je met dat laatste omgaat. De één heeft een wat dikkere huid dan de ander. Kelly Piquet heeft in elk geval letterlijk geen dikke huid, maar ook figuurlijk lijkt de vriendin van Max Verstappen vatbaar voor online haat. Ze voelt zich in elk geval genoodzaakt om op internettrollen te reageren in een post op Instagram.

Onwaarheden over Kelly Piquet

Blijkbaar worden er op TikTok en Instagram onwaarheden en valse beschuldigingen verspreid aan het adres van Kelly Piquet. Zowel Kelly als Max gaan niet in op wat deze beschuldigingen, maar het is voor hen ernstig genoeg om een reactie te geven.

Kelly zegt al drie jaar geconfronteerd te worden met onder andere valse beschuldigingen, geruchten en nep screenshots. Deze worden allemaal anoniem gedeeld en met name de laatste maanden zou het uit de hand zijn gaan lopen. Dusdanig dat de Braziliaanse zich genoodzaakt voelt te reageren.

Ze zegt geraakt te worden door de onwaarheden en vraagt vriendelijk toch dringend of men wil stoppen. Tja, vragen aan internet om te stoppen met trollen is net zoiets als vragen aan die irritante buurman of de muziek wat zachter kan. Je weet dat de stereo over drie weken toch weer op standje The Launch staat.

Max laat ook van zich horen, de goede boyfriend die hij natuurlijk is. Hij zegt in een reactie op het bericht onder meer dat de familie weet wat ‘de echte waarheid’ is en dat ze samen heel gelukkig zijn. En dat hij van Kelly houdt. Lekker bezig Max, alleen maar liefde.

Dus. Of de trollen wat leuks voor zichzelf kunnen gaan doen. Dat is eigenlijk de boodschap. Kijk, soms is het leven gewoon niet makkelijk hè. Leave Kelly alone!

