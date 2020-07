SCL QX70 Draco is ontsnapt uit GTA 5

Althans, het is niet anders mogelijk. De SCL QX70 Draco is dermate kolderiek dat Los Santos de enige passende omgeving is voor dit apparaat.

Van alle Infiniti’s waren er een paar zeer de moeite waard. De G37 Coupe is een persoonlijke favoriet en de FX45 was een briljant antwoord op een vraag die niemand stelde. Eigenlijk was het de extreem dikke en zware crossover ‘coupé’ voordat BMW op de proppen kwam met de X6.

QX70

Nu is de Infiniti QX70 van zichzelf al een zeer opvallende auto. Ga er maar eens een weekje mee rijden. Dan zul je zien dat je gewoon niet meer incognito door het verkeer kunt en terug verlangt naar je donkergrijze Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Business Line Active met trekhaak die je maar mooi even bij de verkopert hebt af kunnen troggelen.

SCL QX70 Draco

Het kan ook zijn dat je juist blij wordt van alle aandacht. Kijk maar naar voetballers. Die rijden niet rondjes door de binnenstad om cocaïne af te leveren aan hard werkende mensen en recreërende bewoners van Amsterdam-Zuid, welnee. Die willen juist gezien worden en erkenning krijgen voor hun kunsten. Dikke prima, maar dan raden we wel aan om in deze SCL QX70 Draco te stappen.

GTA 5

Ja, SCL QX70 Draco. Dat lijkt net zo’n zelf verzonnen naam die je tegenkomt bij GTA 5 (of bij welk deel we inmiddels zijn aanbeland). SCL Global Concept (zoals de tuner officieel heet) heeft een zeer opvallende bodykit. Het is niet een simpel bumpersetje, maar echt een heel uitgebreide kit.

Gapende muil

De voorzijde is compleet anders met een zeer opvallende gapende muil als grille en veel te veel lijtnjes en details. Aan de andere kant is het dusdanig overdreven dat het weer grappig is. De wielkasten zijn heel erg uitgeklopt, waardoor de velgen zelfs erg klein zijn. We weten het niet zeker, maar het ziet er uit als minimaal 22″. Tussen de wielkasten voor en achter zijn er uiteraard enorme sideskirts met extra ‘spoiler’ aan de achterzijde.

Twee achterspoilers

Over spoilers aan de achterzijde gesproken. De SCL QX70 Draco heeft niet een achterspoiler, maar twee. De eerste is de dakspoiler. Deze begint bij de D-stijl onderaan en loopt via de bovenkant via de achterruit. In de eerste achterspoiler zit een derde remlicht verwerkt. Verder krijg je dikke uitlaten en een diffuser met verplichte reflector. Groot voordeel van de kit: je kan m alvast in kleur bestellen.

SCL heeft een paar kleurtjes op voorraad: rood, zwart, groen en zilver. Ze kunnen de onderdelen ook leveren in de kleur die je het liefste wenst. Onder de motorkap wijzigde er weinig. De 5.0 V8 levert 390 pk en 500 Nm, waarmee het gevaarte in 5,8 seconde op de 100 km/u zit.