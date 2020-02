Dit is de eerste hybride Porsche 911

Meer motoren, meer vermogen, meer koppel, meer snelheid, meer Porsche?

In 2010 werd de Porsche 911 GT3 R Hybrid onthuld. Een race uitvoering van de GT3 met een elektromotor op de vooras. het zou niet alleen bij een vingeroefening blijven. Porsche zou er daadwerkelijk mee gaan racen.

911 GT3 R Hybrid

Dat hebben ze gedaan: in 2011 pakte Porsche een podiumplek tijdens de 24-uurs race op de Nürburgring met de 911 GT3 R Hybrid . In de daaropvolgende jaren zijn er voldoende geruchten geweest over een hybride 911. Gek genoeg is het daar nog niet van gekomen. Dat wil niet zeggen dat Porsche geen hybride techniek toepast. De Panamera en Cayenne zijn al lange tijd leverbaar als Hybrid en zelfs de 918 Spyder hypercar was een hybride.

Kelly Moss

Maar de 911 bleef verstoken van dergelijke elektrificatie. Maar niet getreurd, want er is nu een 911 hybride! Voor de duidelijkheid: Porsche heeft deze niet zelf gebouwd. Sterker nog, de Duitse sportwagen’-fabrikant heeft er niet zoveel mee te maken. Het is het resultaat is afkomstig van het Amerikaanse Kelly Moss Road and Race. Dit is namelijk hun project, Dannata genaamd. Dannata is van origine een 911 Turbo S van de vorige (991) generatie. Qua uiterlijk is de auto geïnspireerd op rallyauto’s voor het asfalt.

Shadow Drive Performance Hybrid

Belangrijker is de techniek. Kelly Moss is namelijk de eerste gecertificeerde leverancier van Shadow Drive Performance Hybrid Technology van de eveneens Amerikaanse firma Vonnen. Vonnen is een toeleverancier voor de autoindustrie. Zij hebben special voor de Porsche 911 een elektromotor ontwikkeld.

Elektromotor

Deze elektromotor is zeer compact is dusdanig gevormd dat deze precies tussen de motor en versnellingsbak past. Natuurlijk, dit zorgt voor extra gewicht in de Porsche 911, maar een startmotor is bijvoorbeeld niet meer nodig, die functie wordt vervuld door de elektromotor. Uiteraard wil je graag weten hoeveel vermogen en koppel deze motor afgeeft. Welnu, het antwoord is simpel: 150 pk en 204 Nm.

Accu

Deze elektromotoren worden gevoed door een accu, die zich de neus van de 911 bevindt. Is eindelijk de gewichtsverdeling een stuk correcter. Het is overigens niet mogelijk om de accu’s met een stekker op te laden. De accu’s worden door de verbrandingsmotor opgeladen. Daarmee komen we meteen bij het grootste nadeel van de techniek, want je moet vooral heel erg veel normaal rijden om de accu’s van energie te voorzien. Heb je dat eenmaal gedaan, wordt het prestatiepotentieel van de hybride Porsche 911 enorm verhoogd. Vonnen heeft het systeem in een 911 Carrera (991.1 3.4 liter) toegepast met succes.

Alle 911’s

Je moet het systeem vooral zien als een alternatieve gimmick die relatief eenvoudig te plaatsen is. Zonder dat de verbrandingsmotor extra hard hoeft te werken, heb je 150 paarden extra. Nog een voordeel is dat het systeem in principe geleverd kan worden op elke 911! Jazeker! ook @CasperH en @Wouter kunnen het systeem op een 996 zetten. Sterker nog, zelfs eigenaren van luchtgekoelde 911’s kunnen het systeem monteren. Kleine uitdaging zijn de kosten, want het systeem kost rijklaar zo’n 75 mille in dollars.