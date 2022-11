Koop de op-één-na bekendste Ford Fiesta ter wereld

Deze Ford Fiesta heeft altijd binnen gestaan en maar weinig kilometers gemaakt.

Gymkhana is tegenwoordig Electrikhana geworden, maar in de goede oude tijd scheurde Ken Block nog rond met dikke eh… viercilinders. Dat klinkt niet zo spectaculair, maar daar waren ze natuurlijk wel degelijk.

Je hebt nu de kans om een van Ken Block’s scheurijzers te bemachtigen, want zijn Ford Fiesta uit Gymkhana 3 wordt binnenkort geveild. Een unieke kans, want daarmee kun je de op-één-na-bekendste Ford Fiesta bezitten.

Je vraagt je natuurlijk af: wat is dan de bekendste Ford Fiesta? Nou, dat is de Fiesta uit Gymkhana 5. Die video is namelijk met 112 miljoen views verreweg de best bekeken video uit de serie. Gymkhana 3 is de op-één-na best bekeken video, met ‘slechts’ 69 miljoen views.

Nadat Ken Block in de eerste twee delen in een Subaru reed, stapte hij voor Gymkhana 3 over op Ford. Om precies te zijn reed hij in een Ford Fiesta ST, die uiteraard niet meer helemaal standaard was. Sterker nog: helemaal niet.

De Ford Fiesta uit Gymkhana 3 is voorzien van een Duratec-viercilinder die maar liefst 600 pk produceert. Dat is gewoon het driedubbele van wat een standaard Fiesta ST levert. Het koppel van 895 Nm is ook niet misselijk.

De 600 pk sterke vierpitter is gekoppeld aan een sequentiële bak van Olsberg en stuurt zijn vermogen naar alle vier de wielen. Zoals de meeste auto’s van Ken Block is het niet zozeer een driftauto, maar vooral een rallymonster.

De Gymkhana Ford Fiesta is verder onder meer voorzien van Alcon-remmen, Ohlins-schokdempers en – uiteraard – een hydraulische handrem. Van het originele interieur is vrijwel niks meer over: ieder onderdeel is vervangen door een race-variant of gewoon achterwege gelaten.

De enige echte Gymkhana 3 Ford Fiesta zal 10 december in Miami geveild worden door RM Sotheby’s. De veilingmeesters rekenen op een opbrengst van €290.000 tot €340.000. Dat is veel geld voor een Fiesta, maar dan kun je wel zeggen dat je de één-na-bekendste Fiesta ter wereld hebt.

Foto’s: RM Sotheby’s