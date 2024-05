Kenworth onthult milieuvriendelijke diesel truck

De Kenworth SuperTruck 2 is een milieuvriendelijke op diesel gestookte Bullit Train voor op de weg!

Ja je zit nog goed, dit is Autoblog en niet Truckblog! Maar af en toe komt er iets interessants voorbij op transportgebied wat we jullie toch niet willen onthouden. Dit nieuws komt uit Sin City Las Vegas.

Daar vindt momenteel namelijk de Advanced Clean Transportation Expo plaats. Een enorme beurs waar de focus ligt op het transport van de toekomst. En dat transport is niet verrassend vaak (deels) elektrisch.

Milieuvriendelijke diesel-hybride bullit train

Op deze beurs natuurlijk het nodige nieuws, zoals bijvoorbeeld transport op waterstof. Een prima oplossing voor zwaarder transport wellicht, maar interessant is dat ook diesel nog niet afgeserveerd is.

Kenworth zoekt het niet alleen in aandrijving. Het bedrijf heeft door de aerodynamische vormgeving de luchtweerstand met 48 procent gereduceerd. Daarnaast is het ontwerp lichtgewicht en voorzien van een efficiënte dieselmotor die aan een 48V mild hybrid systeem is gekoppeld.

De wielen zitten dan ook helemaal weggewerkt achter beplating en de truck lijkt eerder te zweven dan te rijden. Inclusief de vormgeving is het eerder een bullit train dan een vrachtwagen.

Digitale buitenspiegels

We zien het natuurlijk ook bij personenauto’s, maar bij groot transport dient het meerdere doelen. Digitale buitenspiegels. Uiteraard heeft een slanke camera aan de buitenzijde minder luchtweerstand, maar je lost ook meteen het dode hoeken probleem op.

De positie van de berijder is in het midden. Centraal opgesteld dus. Een 15 inch digitaal instrumentenpaneel maakt het plaatje compleet. Op dat paneel is van alles in te stellen uiteraard. Van vormgeving van het scherm tot het instellen van de rijhoogte en de variabele ophanging.

Als het transport van de toekomst er zo uit ziet, laat de toekomst dan maar komen! Gewoon op diesel dus! Nu nog zulke gestroomlijnde compactere bedrijfswagens!