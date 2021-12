Kerstcadeau met groeipotentie (120k) – Autoblog advies

Als je een leuk kerstcadeau met groeipotentie zoekt, wat zijn dan je opties?

Uiteraard zijn er een hoop automobiele kerstwensen op de redactie. Iedereen heeft wel een verzoekje aan de kerstman en hoofdredacteur. Maar wij krijgen ook een hoop verzoekjes. Zo werden we afgelopen weken bedolven met de vraag: wat kun je het beste kopen voor om en nabij de 120.000 euro?Je hebt net een klappertje gemaakt of een bonus binnengehaald en wil deze graag verzilveren.

Je kunt je begeven op de vastgoedmarkt, maar hoe leuk is dat? Precies. Een andere optie is om een leuke auto uit te zoeken. Nu is het best lastig te bepalen welke auto’s het in de toekomst beter gaan doen. Wij doen geregeld uitspraken over en in sommige gevallen duurt het heel erg lang. De originele Honda NSX kon je jarenlang voor 30-40 mille vinden. Tegenwoordig zijn ze niet onder de ton te vinden.

Maar je wil niet een auto kopen die nu al aan het stijgen is of een hoop in waarde omhoog is gegaan. Nee, het liefst wil je er eentje waarvan de prijzen nu ongeveer op de bodem zitten. Dat is natuurlijk heel erg lastig om 100% te bepalen. Sommige auto’s zakken nog eventjes door terwijl je ander hoopte. In dit geval zal de afschrijving beperkt zijn.

We hebben de zelfverzonnen wensen en eisen voor je op een rijtje gezet:

Huidige auto BMW 318i Coupe M3 CSL uitgevoerd Koop / Lease Lotto Privé / zakelijk Kerstman Budget Doe eens om en nabij de 125 mille Jaarkilometrage Maximaal 5.000 Brandstofvoorkeur Benzine, natuurlijk Reden aanschaf Dure reparatie BMW (‘beurt’) Gezinssamenstelling Nieuwe velgen eerst, daarna vriendin Voorkeursmerken / modellen Dure auto’s die meer waard worden No go Mercedes (want Toto)

Ferrari 599 GTB Fiorano F1 (F141)

€ 112.500

2006

40.000 km

Dit is in principe gewoon wat je moet doen. Koop een 599. Het is een echt goed kerstcadeau met groeipotentie. Ze zijn nu veel te goedkoop. Zeker als je kijkt wat je er voor terug krijgt. Een atmosferische V12 (uit de Enzo!) en een koets van Pininfarina die elk jaar mooier lijkt te worden. Het zijn glorieuze supercars, deze GTB’s. Sterker nog, de 599 is zo goed dat de concurrentie zich er compleet op stuk beet. De combinatie tussen stuurmansauto en auto voor de leukere toerritten is ongekend goed. Je zou er zelfs dagelijks mee kunnen rijden, mits je de stratosferische brandstofkosten geen probleem vind.

Qua financiën, deze auto gaat meer waard worden. Het is een Ferrari en ook nog eens een gave. Net als bij de 550 Maranello duurt het alleen wel even voordat de markt dat begrepen heeft. Het liefste heb je een HGTC met handbak, maar die zijn al wat prijziger. Het HGTC pakket is zeker een pre. De handbak is veel leuker, maar vergeet niet dat de F1-bak in de 599 al veel beter was dan in de 575M of 360 Modena. Kleuren en dergelijke maken niet zoveel uit: de staat is het belangrijkst. Lees alles wat je moet weten in deze Ferrari 599 GTB-special!

Porsche 911 GT3 (997)

€ 115.000

2010

50.000 km

Het liefst wil je een RS, maar een RS voor minder dan 120 mille is buitengewoon lastig. En het moet echt een kerstcadeau met groeipotentie zijn, geen ex-Ring-mobiel met 200.000 km op de klok. Op zich is het wel grappig dat de markt enorm de RS’en prefereert, want zoveel voegen ze niet toe ten opzichte van de GT3. Qua aandrijflijn is een GT3 RS nauwelijks beter dan een reguliere GT3. In het budget kun je kiezen uit de laatste generatie GT3 met de Mezger zescilinder motor. Ook nog de laatste GT3 met hydraulische stuurbekrachtiging. Bij Porsches zijn bijzondere kleurstelling dan wel weer een pre. Een bijzonder kleurtje doet het goed op zowel Instagram en mobile.de.

Met 435 pk is het een vrij bescheiden auto in dit lijstje, maar verkijk je er niet op: deze auto’s zijn snel. Nog een voordeel, je hebt echt de sensatie van snel gaan. Nog een echte handbak met relatief korte verhoudingen. De huidige handbakken van Porsche zijn door de lange verhoudingen stiekem minder leuk dan de PDK’s daardoor. Wel even zorgen dat je een origineel exemplaar hebt. Als de auto modificaties heeft gehad, zorg dan dat het hoogwaardig materiaal is van tuners als Manthey, Ruf of TechArt. Waar je op moet letten? Check hier ons Porsche 997 aankoopadvies!

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni

€ 129.500

2010

35.000 km

De Gallardo is een lastig kerstcadeau met groeipotentie. Net als de Continental GT van Bentley zijn er net eventjes te veel van gebouwd om in waarde toe te nemen. Daarom moet je kijken naar de special editions. Daarbij is het zaak dat het ‘echte’ Special Edition is en niet iemand die met een zwarte spuitbus en lexani-wielen in de weer is gegaan. Denk aan de Gallardo SE, Superleggera of deze, de Valentino Balboni. Het is een eerlijkere, rauwere en eenvoudigere Gallardo.

Het mooie is dat Balboni (de testcoureur van Lamborghini) zijn ideale Gallardo mocht samenstellen. Hij kost voor minder vermogen, stalen remmen en enkel en alleen achterwielaandrijving. De E-Gear transmissie werd ook aangepast, een handbak was eventueel ook mogelijk. Helaas vallen die niet meer in het budget. Laat je niet afschrikken door de grijze spaakvelgen en wit-gouden striping. Dat hoort op deze auto.

Ford Mustang Shelby GT500 (S-197)

€ 80.000

2012

25.000 km

Wat? Wordt een Mustang meer waard? Geintje zeker? Ja en nee. In de VS geldt dit zeer zeker niet, maar in Europa zijn ze al veel zeldzamer. Overigens is het ook niet zo dat je ze overal in Amerika tegenkomt. Ook daar was het een dure auto, Het is de laatste Mustang met de starre achteras. Let wel goed om welk type het gaat, want je wilt de allerlaatste van de serie. Simpelweg omdat deze meer dan 660 pk heeft. Meer dan een SLR, bijvoorbeeld. Qua rijeigenschappen is het in principe heel erg hopeloos, maar dat is juist de charme van de auto. Het is kerstcadeau met groeipotentie als je ‘m goedkoop weet te krijgen.

Het is een gevecht tussen de bestuurder en een enorme 5.8 liter V8. Nog een voordeel is dat er een hele hoop onderdelen voor te vinden zijn en dat de prijzen heel erg meevallen. Ondanks dat Mustang zeker niet zeldzaam is, zijn ze in Europa bijzonder waardevast. Zeker vanaf bouwjaar 2005 is het nog best lastig om een goedkoop exemplaar te vinden. Tip: importeren uit Duitsland en pas later op kenteken zetten. Er komt nog een behoorlijke BPM-boete overheen.

Aston Martin V12 Vantage

€ 119.500

2011

40.000 km

Een heel lastig merk qua waarde is Aston Martin. als het gaat om een ‘kerstcadeau met groeipotentie’ zit je met name met dat laatste. Het is een cadeautje, maar wordt het meer waard? Er zijn diverse fans van het merk, maar het is niet zo dat elke Aston Martin ineens heel erg veel waard wordt naar verloop van tijd. De Vanquish S heeft de meeste klassiekerpotentie, maar je wil absoluut niet de transmissie. Een ander Aston Martin die nog weleens in waarde kan stijgen is deze, de V12 Vantage. Het recept is simpel: lepel de grote motor in de kleine auto. Het is geen precisieinstrument als de Ferrari of een efficiënte atleet als de de GT3.

De V12 Vantage is vooral een enorm spectaculaire auto waarbij de prestaties, wegligging, uitstekende remmen en natuurlijk dat geluid vechten om de aandacht van de bestuurder. Zie het als een soort Britse musclecar met manieren. Uiteraard kiezen met de handbak. Als het iets volwassener moet, is de DBS een goed alternatief. Dat is stiekem een iets dikkere DB9, dus we weten niet zeker of die ook echt in waarde toe gaat nemen,

YOLO: Bentley Azure

€ 145.500

35.000 km

2007

Waarom kijken we altijd naar sportwagens als het een beetje duur mag zijn? Natuurlijk, dat spreekt heel erg tot de verbeelding bij dit kerstcadeau met groeipotentie, maar je mag toch maar 100 km/u? Waarom niet de laatste hopeloze Britse auto? De Bentley Azure is puur genieten. Maak niet de fout door de Continental GT te proefrijden. Die is op alle vlakken véél beter. Maar dat is oneerbiedig gezegd een hele luxe snelle Audi A8, terwijl de Azure de laatste Bentley is me de 6.75 liter V8.

De coupe-versie is zo mogelijk nog gaver, maar de cabriolet biedt een extra dimensie. Uiteraard is de dynamiek niet van hoogste niveau. Het is eigenlijk een soort Saab Cabrio maar dan super-luxe. Maak je overigens geen illusies: ondanks dat het geen raceauto’s zijn, is de techniek exotisch. De kosten om het rijdend te houden zijn veel hoger dan bij een Continental GT. Maar ja, die neemt niet in waarde toe.

