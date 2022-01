Op te halen bij Domeinen: AMG met gewichtsbesparing

Deze voormalige snelste sedan ter wereld is daarmee nog een fractie sneller.

Een Mercedes met een V12 is bijna uitgestorven. We zeggen ‘bijna’, want de nieuwe Maybach S-klasse is er toch weer met V12. Daarmee is deze auto wel de laatste der Mohikanen, want modellen als de S 600, S 65 AMG, G 65 AMG en SL 65 AMG behoren definitief tot het verleden.

Een van deze modellen uit het verleden staat nu bij Domeinen. Daar treffen we een dikke Mercedes S 65 AMG uit 2006 aan. Als je op zoek bent naar een AMG wordt je daar nooit teleurgesteld. Althans, niet in de zin dat je er geen AMG zult vinden.

Ondanks het feit dat we hier praten over een auto die dik twee ton weegt, moet je je niet vergissen in de snelheid. De S 65 AMG was namelijk maar liefst zeven jaar lang de snelste sedan ter wereld, van 2006 tot 2013. En dan bedoelen we qua acceleratie. Met 612 pk en 1.000 Nm koppel tik je met deze S-klasse in 4,4 seconden de 100 aan. Je bent bij het stoplicht dus praktisch iedereen de baas, terwijl je in alle comfort op de achterbank zit.

Alhoewel… in dit exemplaar ontbreekt het comfort op de achterbank een beetje. Sterker nog: de hele achterbank ontbreekt. Je zou het ‘rear seat delete’ kunnen noemen en doen alsof het zo hoort. De auto verkeert verder ook niet in topstaat, want er zit bijvoorbeeld een barst in de voorruit. Maar goed, je moet bij Domeinen natuurlijk ook geen auto’s in concoursstaat verwachten.

Er is gewoon een sleutel aanwezig, dus dat is al heel wat. De kilometerstand van anderhalve ton valt ook reuze mee. Als die klopt. Een kentekenbewijs is dan weer niet aanwezig en de auto staat op Duits kenteken. Je zult dus nog wel een Nederlands kenteken moeten regelen. En een nieuwe achterbank. Anders wordt je keihard uitgelachen door je chauffeur.