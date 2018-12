Kijk nou, het is de vernieuwde Skoda Superb

Gewoon in z'n nakie op de snelweg.

Wat een grappenmakers bij de Volkswagen Groep. De auto zó minimaal updaten, zodat het lijkt dat er geen facelift aan te pas is gekomen. Hoef je er ook geen camouflage op te plakken. Toch heeft een oplettende automobilist in Tsjechië gezien dat dit niet zomaar een Skoda is op de snelweg in het Europese land.

De groene station betreft een facelift van het vlaggenschip van Skoda. De nieuwe Superb kwam ongeveer vier jaar geleden op de markt en is langzaam toe aan een update. Zoals de foto’s, afkomstig van auto.cz laten zien, wacht de Superb geen ingrijpende veranderingen. De achter- en voorkant krijgen een minimale update en het interieur zal overeenkomen met de rest van het moderne gamma van Skoda. De analoge klokken gaan vermoedelijk in de prullenbak en daar komt een digitaal scherm voor in de plaats. Het infotainmentscherm zal naar verwachting tevens een maatje groter worden.