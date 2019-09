Kevin Hart gewond na ongeluk met zijn Plymouth

Het ongeval gebeurde in de nacht.

Oudere auto’s zijn tof, stoer en hebben charme. Eén ding zijn ze vaak niet en dat is veilig. De kans dat je iets gaat overhouden na een ongeluk met een oudere auto is een stuk groter dan dat je iets overkomt in een moderne auto. De Amerikaanse acteur Kevin Hart ligt in het ziekenhuis na een auto-ongeluk, en dat in zijn verse aanwinst.

De acteur werd een kleine twee maanden geleden 40 jaar. Om dit te vieren gaf Hart zichzelf een auto cadeau. Het ging hier om een Plymouth Barracuda. Een heerlijke musclecar met een dikke V8 en een lange neus. Na het auto-ongeluk is van de auto weinig meer over en ook Hart zelf is er slecht aan toe.

De Amerikaan ligt met zware verwondingen aan zijn rug in het ziekenhuis. Hart was passagier in de auto, met naast hem een vrouw en er was nog één persoon in de auto aanwezig die de auto bestuurde. Ze reden in de heuvels van Malibu toen het mis ging. Door een onbekende reden raakte de Plymouth van de weg en schoot de auto zo naar beneden. De bestuurder had geen alcohol in haar bloed.

Het is een wonder dat de twee überhaupt nog leven als je de foto’s op TMZ ziet. Het dak van de auto was zwaar ingedeukt na de klap. Het is afwachten wat nu de precieze oorzaak van het ongeluk is geweest.

Topicfoto: een Plymouth Barracuda