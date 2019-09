5 dingen die ons opvielen aan de GP van België 2019

Het publiek werd toch 4 seconden getrakteerd op Nederlands spektakel!

De Grand Prix van België zit er al weer op. Een van de snelste races van het seizoen. Er worden slechts 44 ronden gereden, dus hebben we slechts anderhalf uur aan racen gezien.

1. De autosport is gevaarlijk

Dit Formule 1 weekend zal de boeken in gaan als een van de zwartere weekenden. Het kwam niet eens door een Formule 1-race, maar een Formule 2 race. De 22 jarige Anthoine Hubert crashte op een zeer onfortuinlijke wijze en kwam daarbij direct om het leven. Het geeft aan dat de autosport nog altijd een zeer gevaarlijke sport is.

2. Verstappen beëindigt zijn enorm goede en stabiele serie

Max Verstappen begon het vorige jaar wat ongeluk. Het was overduidelijk een kwestie van heel erg willen, maar slecht kunnen managen. De serie die Verstappen sindsdien neerzette, was bijzonder indrukwekkend. Elke race eindigde hij hoog in de punten. Sterker nog, hij finishte eigenlijk altijd op de hoogst mogelijke positie gezien de snelheid van zijn auto.

3. Jos Verstappen kon écht uitstekend starten (deel II)

Het valt op dat Max Verstappen nogal moeite heeft met starten. Zijn vader Jos was daar een meester in. Natuurlijk is het een beetje oneerlijk, want Max Verstappen start telkens aan de voorkant van het veld. De slechte start was de intro voor een teleurstellende race. In principe is het een raceongeluk, maar wel eentje die Verstappen beter kon voorkomen dan Raikkonen.

4. Alexander Albon debuteert goed

De race van Alexander Albon is tweeledig. In de eerste helft van de race ging hij niet als een spreekwoordelijk mes door de eveneens spreekwoordelijke boter. Na zijn stop ging het al een stuk beter. Hij liet een paar mooie inhaalacties zien en eindigde op de vijfde positie. Hij had ook wel een beetje geluk met wat uitvallers (Norris) en een Ricciardo die op kale banden reed. Maar toch, dan moet je er wel zijn en de move maken. Of ‘ie veel beter is dan Gasly moet de tijd uitwijzen, maar Albon liet wel een paar overtuigende acties zien.

5. Mercedes is niet zó slecht als ze zelf zeggen

De Mercedessen zijn niet meer zo oppermachtig op de rechte stukken als voorheen. Maar in elke bochten sectie zijn ze aanzienlijk sneller dan wie dan ook op de baan. Waar Mercedes enorm goed scoort is bandenmanagement. Op de rechte stukken van Spa waren de Ferrari’s sneller, maar de Mercedessen konden veel beter omgaan met de slijtage van de banden. Dit beeld zullen we volgende week nog wel een keer zien, daarna kan Hamilton zich opmaken voor zijn zesde wereldtitel.

Rijderskampioenschap:

Mooi hoe Hamilton onder de indruk was van Ferrari en met name LeClerc. Voornamelijk omdat het vooral absoluut geen titelkandidaat is. Zelfs mét de winst op Spa is hij nog steeds vijfde. Verstappen staat ondanks zijn ongelukje nog altijd derde. Er zijn wel een paar mutaties. Albon schiet naar boven in de ranking. Voor de rest is het met name stuivertje wisselen in de middenmoot.

Constructeurskampioenschap:

Ondanks het goede resultaat, is er geen bedreiging in het kampioenschap. Red Bull scoorde dankzij Albon gelukkig nog een paar puntjes. Racing Point deed goede zaken en klom een stapje en ook Toro Rosso heeft langzaam maar zeker de weg naar boven gevonden.

Kwalificatieduel:

Hier zien we een paar opvallende dingen. Ten eerste beginnen we met twee nieuwe duels. Verstappen vs Albon en natuurlijk Kvyat vs Gasly. Bij Red Bull was Verstappen op één kwalificatiesessie na altijd sneller dan Gasly. Die ene keer was ook nog eens slechte timing en pech, niet zozeer een goede prestatie van Pierre. Perez heeft Stroll nog altijd in zijn zak. Opvallend bij McLaren is dat Norris over het algemeen beter scoort in de kwalificaties en Sainz beter in de races. Oh, en LeClerc is nu Vettel voorbij.

Snelste raceronde:

Het is een beetje de spek-en-bonen afdeling, deze. De snelste raceronde zegt voornamelijk wat of iemand uit de top 6 naar binnen ging voor de snelste raceronde. Dat was ook dit keer het geval. Sebastian Vettel pakte de snelste raceronde en daarmee een WK-puntje.

Driver of the Day

Het was ditmaal wat spannender dan voorheen. Diverse coureurs lieten vandaag een goede performance zien. Het was uiteindelijk een zeer sterk rijdende Norris die de Award in de wacht wist te slepen. Helaas kon hij niet daadwerkelijk WK-punten binnensmokkelen, want hij viel in de laatste ronde helaas uit.

Heeft het Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Eh, nee. De overwinning van LeClerc was voor zowel Casper als Wouter een verrassing. Wel hadden ze het bij het juiste eind dat de Mercedessen (wéér) op het podium zouden staan.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

Deze races staan nog op de agenda:

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters van de Grand Prix van Italië worden vrijdag 6 september verreden om 11:00 (FP1).